SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 15.000 TL bayram sürprizi! 09.00'da müjde verildi

Milyonlarca emekli bayram öncesi maaşlarına zam yapılmasını bekliyor. Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek ödeme haberi sonunda geldi. Detaylar haberimizde…







4A 4B 4C EMEKLİSİNE BAYRAM PİYANGOSU VURDU! 08.45’TE 15.000 TL EK PARA AÇIKLANDI

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin yüzünü güldürecek ödeme haberi geldi Ayrıntılar haberimizde…

EMEKLİLERE MÜJDE. BAYRAM ÖNCESİ RESMEN PİYANGO VURDU. 15.000 TL EK PARA JESTİ 08.45’TE AÇIKLANDI.

4A 4B 4C Emekliler bayram öncesi büyük ikramiyeler alıyor. Milyonlarca emekli için bayram çekilişi açıklandı. Emeklilere ek ödemeler, 16 Haziran'da kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Ödeme tutarı 15.000 TL'dir. Bu sabah saat 08.45'te açıklanan yeni karar emeklileri çok etkileyecek. 16 milyon emekli tek şartla ek ödeme alabilecek. Tam olarak üç banka emeklilerin musluklarını açarak ek ödemeler konusunda onları bilgilendirdi. İşte bayram öncesi ikramiye şeklinde gelen yeni ek ödeme imkanı ve emeklilere müjdeli haberin detayları...

Yaklaşan Kurban Bayramı kutlaması heyecan yaratsa da, maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları da tedirgin ediyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesmek, çocuklarına ve torunlarına harçlık vermek, bayramda ev almak isteyen emekliler bu konuda en çok sıkıntı çeken grup oluyor. Asgari emekli maaşının 10 bin TL'de kalması ve beklenen artışın seçimden önce hayata geçirilmemesi emeklileri zor durumda bırakıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar çareyi bankada buldu. Milyonlarca emekliye yapılan promosyon ödemeleri artarken, tatil sezonu öncesinde bankalardan büyük bir atak geldi.

EMEKLİYE PİYANGO GİBİ EK ÖDEME

Kurban Bayramı öncesinde bankalar emeklilere adeta piyango gibi ek ödeme seçenekleri sunacak. Temmuz ayındaki artış öncesinde bankalar arasındaki terfi yarışı yeniden kızışırken, üç banka büyük ilerleme kaydetti. Akbank, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası mayıs ayının son günlerinde harekete geçerek emeklilere yönelik oldukça cazip bir emeklilik programı hazırladı.

MAAŞINI TAŞIYANA 15.000 TL EK PARA KOŞULSUZ YATACAK

Akbank, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası, Mayıs 2024 kampanya kapsamında emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar oluyor. 3 banka, emeklilerin herhangi bir ek koşula bağlı olmaksızın 3 yıl boyunca emekli maaşını alabilmeleri için ek 15.000 TL ödüyor. . Elbette bu bankaların ek koşullarını da yerine getirmeniz durumunda alacağınız promosyon tutarı ciddi oranda artacaktır. Daha fazla promosyon fırsatı için bankanın resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

ŞUBESİZ KOLAY VE HIZLI BAŞVURU

Emeklilik promosyonlarından yararlanmak artık çok basit. Ofise gelme zorunluluğu yoktur. Tek yapmanız gereken seçtiğiniz bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza yüklemek ve ardından “Müşteri olmak istiyorum” seçeneğine tıklamak. Bu işlem tamamlanır tamamlanmaz dijital asistanınız sizi arayacak ve hesap açılışınız ve maaş transferiniz birkaç dakika içinde tamamlanacaktır.

BAYRAM ÖNCESİ FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ceplerini hafifletmek isteyen emekliler için nakit ihtiyaçlarını karşılamanın en kolay yolu banka promosyonlarından geçiyor. 31 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyalardan yararlanmak için yukarıda belirtilen kanalları ve kayıt adreslerini kullanarak kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bankalar emekli müşterilere yönelik indirimli veya faizsiz bayram kredisi kampanyaları da yürütmektedir. İsterseniz siz de bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.