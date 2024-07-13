SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine özel 14.500 TL ödeme çıktı! Tek bir başvuru yetiyor

Milyonlarca emekliye yönelik temmuz ayı zamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emekliler ve memurlara yönelik zamlar da netleşti.

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur'da emeklilerin maaşı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Memurlar ve emekliler de toplu sözleşmeler ve enflasyon farkları dahil olmak üzere %19,31 oranında maaş artışı alacak. Emekli maaşlarındaki artışın öğrenilmesinin ardından milyonlarca kişi banka promosyonları aramaya başladı. Emekliler banka promosyonlarının ne kadar ek gelir getirdiğini merak ediyor.

Promosyon ödemeleri kamu ve özel bankalar tarafından yapılmaktadır. Emeklilerin en çok ilgi gösterdiği bankaların başında Türkiye Finans geliyor. Peki Türkiye Finans'ın emeklilik promosyonu ne kadar? İşte Türkiye Finans Bankası'nın 2024 promosyonu..

TEMMUZ 2024 TÜRKİYE FİNANS PROGRAMI BAŞVURUSU





Türkiye Finans müşterileri bankacılık promosyon faaliyetlerini Mobil Şubeler, İnternet Şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu bağlantı yeni sekmede açılacaktır. Bu işlemi sayfadaki “Başvur” adımından ya da 0850 222 22 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezinden yapabilirsiniz. Ancak banka müşterisi olmayan emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Mobil Şubeden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olabiliyor ve maaş aktarabiliyor.

Türkiye Finans Bankası'nın promosyon işlemleri banka şubelerinden de yapılabilmektedir.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİLİK PROMOSYON TUTARI

Türkiye Finans'tan SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'dan emekli maaşı alan emeklilere 36 ay süreyle promosyon ödemeleri şu şekilde yapılacak:

- 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alan emeklilere 5 bin Türk Lirası,

- 10.000 TL'den 14.999 TL'ye kadar emekli maaşı alan emeklilere 8.000 Türk Lirası,

- 15.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar emekli maaşı alan emeklilere 10.000 Türk Lirası,

- Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere 12.000 Türk Lirası.

Emekliliğinizi aktarma işleminizi hemen ardından Türkiye Finans'a davet ettiğiniz her emekli ebeveyn için toplamda 2.500 TL'ye kadar 250 TL nakit ödül alabilirsiniz. Rezerv hesabınız varsa emekliliğinizin vadesine 3 gün kala 2.500 liraya kadar ücretsiz çekim yapabilirsiniz.

Nakit promosyon tutarı, emekli maaşınızın Türkiye Finans'a aktarılmasından sonra hesabınıza yatırılan ilk emeklilik ödemesine göre 4. iş gününde hesabınıza yatırılacaktır. Promosyon nakit ödemeleri 36 aylık olarak peşin olarak ödenir.