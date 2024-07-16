Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekliler bu ay paraya para demeyecek! Ödemenizi hemen alın! İşte yapmanız gerekenler...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 21:56
SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Temmuz 2024, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için önemli fırsatlarla dolu bir ay olarak dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik çifte ödeme müjdesinin yanı sıra, bankaların sunduğu cazip faizsiz kredi imkanları, emeklilerin mali durumlarını rahatlatmayı hedefliyor.

17-19 Temmuz tarihleri arasında, emeklilerin IBAN numaralarına yapılacak ödemelerle birlikte, ek destek sağlanıyor. Temmuz ayı için belirlenen maaş zammı %24.73 olarak açıklanmışken, bu zam ile birlikte emekliler, ek ödemelerle önemli bir rahatlama yaşayacak.

Emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bankalar, avantajlı kredi teklifleri sunuyor:

emekli maaşı

Akbank: Yeni emeklilere %0 faizli 30.000 TL’ye kadar taksitli kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca mevcut emeklilere 7.500 TL’ye varan hediye fon fırsatı sunuyor.

ING Bank: Emeklilere, ek koşul olmaksızın maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sağlarken, otomatik ödeme talimatı verenlere 3.000 TL ek promosyon veriyor. Toplamda, 18.000 TL’ye kadar ödeme yapma fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA: Emeklilere 15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon ve 10.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunarak büyük bir kolaylık sağlıyor.

emeklilere ek ödeme müjdesi

Bankalar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli jestlerde bulunuyor. Yüksek promosyon ödemeleri ve faizsiz kredi imkanları, emeklilerin finansal açıdan rahatlamasını sağlıyor. Özellikle Akbank, ING Bank ve Garanti BBVA, en yüksek promosyonları sunarak emeklilerin tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor.

Temmuz 2024, emekliler için yalnızca maaş zammı değil, aynı zamanda önemli finansal fırsatlar da getiriyor. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanmak için bankaların kampanyalarını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. Çifte ödeme ve faizsiz kredi imkanları, emeklilerin mali yüklerini hafifleterek yaşam standartlarını artıracak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor