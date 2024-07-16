SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Temmuz 2024, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için önemli fırsatlarla dolu bir ay olarak dikkat çekiyor. Emeklilere yönelik çifte ödeme müjdesinin yanı sıra, bankaların sunduğu cazip faizsiz kredi imkanları, emeklilerin mali durumlarını rahatlatmayı hedefliyor.

17-19 Temmuz tarihleri arasında, emeklilerin IBAN numaralarına yapılacak ödemelerle birlikte, ek destek sağlanıyor. Temmuz ayı için belirlenen maaş zammı %24.73 olarak açıklanmışken, bu zam ile birlikte emekliler, ek ödemelerle önemli bir rahatlama yaşayacak.

Emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bankalar, avantajlı kredi teklifleri sunuyor:





Akbank: Yeni emeklilere %0 faizli 30.000 TL’ye kadar taksitli kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca mevcut emeklilere 7.500 TL’ye varan hediye fon fırsatı sunuyor.

ING Bank: Emeklilere, ek koşul olmaksızın maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sağlarken, otomatik ödeme talimatı verenlere 3.000 TL ek promosyon veriyor. Toplamda, 18.000 TL’ye kadar ödeme yapma fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA: Emeklilere 15.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon ve 10.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunarak büyük bir kolaylık sağlıyor.





Bankalar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli jestlerde bulunuyor. Yüksek promosyon ödemeleri ve faizsiz kredi imkanları, emeklilerin finansal açıdan rahatlamasını sağlıyor. Özellikle Akbank, ING Bank ve Garanti BBVA, en yüksek promosyonları sunarak emeklilerin tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor.

Temmuz 2024, emekliler için yalnızca maaş zammı değil, aynı zamanda önemli finansal fırsatlar da getiriyor. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanmak için bankaların kampanyalarını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. Çifte ödeme ve faizsiz kredi imkanları, emeklilerin mali yüklerini hafifleterek yaşam standartlarını artıracak.