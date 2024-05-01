SSK, bağkur emeklilerine 12.500 TL maaş müjdesi! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için yüzde 49,25 zam duyuruldu. En az emekli maaşı 10.000 liraya yükseltildi. Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam önerisinde bulundu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için 1 Ocak-Haziran dönemi için belirlenen zam oranı %49,25 olarak belirlendi. Bununla beraber asgari emekli maaşı da 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayı artış döneminde emeklilere yönelik iki sözleşme imzalanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde Mart ayı enflasyon istatistiklerini duyurdu. Bu açıklamada üç aylık enflasyon oranının %15 olduğu ifade edildi. Refah yüzdesini belirlemek için Nisan, Mayıs ve Haziran verileri baz alınarak 6 aylık enflasyon hesaplanıyor. Ayrıca asgari emekli maaşlarına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. 2023 yılında asgari emekli maaşının 3.500 TL'den 5.500 TL'ye, ardından 7.500 TL'ye çıkacağı bilinmekte. Son olarak Ocak 2024'te asgari emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlendi. Ancak bu tutarın altında maaş alan emekliler aradaki farkı Maliye Bakanlığı desteğiyle alacak. 6 aylık yüzde 25,47 enflasyon beklentisine göre hesaplanan asgari emekli maaşının yaklaşık 12 bin 500 TL olacağı öngörülüyor.





Ayrıca bir senelik enflasyon beklentileri hesabına göre asgari emekli maaşının 13.500-14.000 TL civarında olabileceği ifade ediliyor. Altı aylık enflasyon oranı belirlendikten sonra emeklilerin üzerindeki sosyal yük tartışılacak ve Meclis'in bunu düzenlemesi gerekecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrette geçici bir artış olmayacağını söylerken, CHP asgari ücret ve emekli maaşlarında artış yapılmasını önerdi. CHP'nin teklifinde asgari ücretin üç ayda bir artırılması ve asgari emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi öneriliyor. Tasarıda ayrıca işletmelerin kendileri ve çalışanları için ödedikleri sigorta primlerinin yarısının Hazine Bakanlığı tarafından ödenmesi öngörülüyor.