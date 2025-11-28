Okan Hocaoğlu: Türkiye'de Sıfır Hasarlı Konut Hedefi

Bartın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde, üniversitenin mezunu olan Yüksek İnşaat ve Makine Mühendisi Okan Hocaoğlu, Japon deprem teknolojilerinden esinlenerek geliştirdikleri "Japon Konutları" projesini öğrenciler ve katılımcı firmalarla paylaştı. Hocaoğlu, "Hedefimiz, Türkiye’de depremde sıfır hasarlı konutlar üretmek ve bir daha aynı acıları yaşamamak" dedi.

Etkinlikte öne çıkan isimler

Geleneksel olarak düzenlenen 8’inci Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nda Aselsan, Havelsan, Tübitak, Roketsan ve Türk Havacılık Uzay Sanayi gibi kurumlarla birlikte inşaat teknolojilerinde dikkat çeken Japon Konutları da yer aldı. Hocaoğlu, geliştirdikleri ileri teknolojili konut projelerini katılımcılara ve öğrencilere anlattı.

Japon deprem teknolojilerinden ilham

Hocaoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremini kendileri için bir kırılma noktası olarak tanımladı. Depremde yaşanan can kayıplarının ardından Japonya’yı incelemeye başladıklarını belirten Hocaoğlu, "Japonya 1995’teki depremi milat kabul etti. Yalıtım teknolojisini standart haline getirdiler. Bugün 9 büyüklüğünde deprem yaşıyorlar, depremden ölen sayısı bin civarında, esas can kaybı tsunamiden. Biz ise daha düşük büyüklükteki depremlerde bile çok büyük kayıplar veriyoruz. Aradaki fark, depreme bakış açısı ve kullanılan teknoloji." ifadelerini kullandı.

"Japon Konutları" markasıyla sundukları projelerde, deprem anında zeminin hareketini binadan izole eden sistemler kullanıldığını vurgulayan Hocaoğlu, "Bizim hedefimiz, en şiddetli depremde bile sıfır hasar" dedi.

"Deprem, Türkiye için milli güvenlik meselesi"

Depremi sadece teknik bir konu olarak görmediğini, bunun aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Hocaoğlu, özellikle beklenen İstanbul depremine dikkat çekti: "Bana göre deprem, özellikle İstanbul depremi, Türkiye için bir milli güvenlik konusudur. İstanbul bütün ülkeye bakar. Bu yüzden konut üretirken sadece ‘yıkılmasın da hasar alsın’ mantığı yetmez, sıfır hasar hedeflemeden bu sorunu çözemeyiz".

Hocaoğlu, Türkiye’de yeni binaların çoğunun DD2 seviyesindeki depreme göre ve "kontrollü hasar" prensibiyle tasarlandığını, Japonya’da ise DD1 seviyesinde dahi sıfır hasarın hedeflendiğini hatırlattı.

Depremzede müşterinin sözleri salonda duygusal anlar yaşattı

Konuşması sırasında depremzede bir müşterisinin sözlerini paylaşan Hocaoğlu, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu: "Bir müşteri bana, ‘Okan Bey benim ne kazanacağım parada gözüm var ne başka bir şeyde. Ben bu daireyi sadece rahat uyuyabilmek için almak istiyorum’ dedi. İki gün enkaz altında kalmış, iki çocuğuyla hayatta kalmış ama gece uyuyamıyor. Kapıları açık uyuyor, ‘deprem olursa çocuklarımı alıp kaçayım’ diye. Bence bu insan hayatta ama aslında büyük bir travmayla yaşıyor. Biz bu psikolojinin bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz" dedi.

Maliyet ve ulaşılabilirlik

İzolatörlü sistemlerin maliyetine değinen Hocaoğlu, normal bir yapıya göre maliyetin yüzde 35-40 civarında arttığını belirtti. Beton ve demir miktarının yaklaşık iki katına yakın arttığını, izolatör ve özel tasarım sürecinin de maliyete eklendiğini ifade etti.

Bununla birlikte fiyatlandırmada sosyal sorumluluk ilkesine dikkat ettiklerini vurgulayan Hocaoğlu: "İzolatör ve izolasyon için yaptığımız harcamaları olduğu gibi maliyetine yansıtıyoruz, üzerine kâr koymuyoruz. Bölgenin en pahalı konutları olabilecek nitelikte yapılar inşa ediyoruz ama fiyatları fahiş hale getirmiyoruz. Amacımız, bu güvenli yapıları ulaşılabilir kılmak" dedi.

Yeni projelerinde, daha kepçe girmeden dairelerin önemli bir bölümünün satıldığını, bunun deprem güvenliğine olan ihtiyacın bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

"Her projede küçük, güvenli yaşam köyleri kuruyoruz"

Projelerinin yalnızca teknik güvenlik değil, aynı zamanda yaşam kalitesine odaklandığını söyleyen Hocaoğlu, klasik konut anlayışından uzak durduklarını anlattı: "Planlı, güvenli yaşam köyleri kuruyoruz. Sancaktepe 25, Sancaktepe 26, Pendik 27 gibi projelerle, fay hattı üzerinde adım adım ilerleyen bir stratejimiz var. Acelemiz yok ama istikrarımız var."

Projelerde dairelerin bir kısmını hiç satmayıp kiraya ayırdıklarını belirten Hocaoğlu, böylece sitelerde uzun vadeli kalite ve düzenin korunmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bartın Üniversitesi’nden teşekkür

Söyleşinin sonunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Okan Hocaoğlu'na bir teşekkür plaketi takdim etti. Üniversite akademisyenleri, Hocaoğlu'na hem mezun olarak elde ettiği başarılar hem de deprem güvenliği alanındaki vizyonu nedeniyle teşekkür etti. Program, öğrencilerin yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi; genç mühendis adayları özellikle deprem teknolojileri, izolatörlerin yerli üretimi ve maliyetler konusunda ayrıntılı sorular sordu.

