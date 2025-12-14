Manisa'dan İzmir'e Su Çağrısı: 57 Milyon TL'lik Tarımsal Destek ve Damla Sulama Vurgusu

Manisa'dan İzmir'e su çağrısı: 57 milyon TL'lik tarımsal destek açıklandı

Protokol töreni ve destek kapsamı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren 63 kooperatif ve 1 ziraat odasına toplam 57 milyon lira tutarında tarımsal destek sağladı. Desteklerin, azalan su kaynakları ve İzmir’e aktarılan su nedeniyle yaşanan su sıkıntısı dikkate alınarak, ağırlıklı olarak sulama ve su verimliliği odaklı planlandığı belirtildi.

Tören, BESOT Konferans Salonunda gerçekleştirildi; törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye yöneticileri ve kooperatif temsilcileri hazır bulundu.

Sağlanan 57 milyon liralik destek kapsamında; sulama kooperatiflerine boru desteği, sulama deposu yapımı, tarımsal amaçlı sondaj çalışmaları, güneş enerjisi panelleri, süt soğutma tankları ve tohum temizleme makinesi gibi yatırımların yapılacağı açıklandı.

Dutlulu'dan uyarı: "İzmir’e alternatif su kaynakları üretmemiz lazım"

Manisa Ovası’nda su kaynaklarının azaldığını vurgulayan Başkan Dutlulu, tarımsal desteklerin sulama altyapısına yoğunlaştırıldığını belirtti. Dutlulu, üretimin sürdürülebilirliği için kooperatifler üzerinden destek modelinin önemine dikkat çekti.

"İzmir’e alternatif su kaynakları üretmemiz lazım"

2026 yılında tarımsal desteklemeleri artıracaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, "Bu desteklemere ek olarak damlama sulama desteği vereceğiz. Çiftçilerimiz kendilerine, üretime, damla sulamaya yatırım yapıyor. Bizim damla sulama olmayan tarlamız, bahçemizin kalmaması lazım. Su, şu anda en büyük sorunumuz. Devlet Su İşleri ile daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan çalışmayla, suyumuz çok ciddi bir biçimde İzmir’e gidiyor. Bu suyu veren biz değiliz. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu işin hiçbir yerinde yok. Ama diğer yandan, İzmir’de yaşayanlar da bizim hemşehrilerimiz. Bizim mutlaka İzmir’e alternatif su kaynakları üretmemiz lazım. DSİ’yi bu konuda teşvik etmemiz lazım. Çünkü bu şekilde giderse, Manisa’da susuzluk çoğalacak. Bunun nedeni de İzmir’e verilen su değil, yaşanan küresel ısınma ve kuraklık. Bu konuda biz ne yapabiliriz? Birincisi DSİ’yi, İzmir’e yeni su kaynakları bulması için teşvik etmek. İkincisi ise, suyumuzu doğru kullanmak. Gelecek sene kooperatifler üzerinden vereceğimiz damlama sulama destekleri bunun bir yöntemi olabilir" dedi.

Belediye yetkilileri, 2026 yılında damlama sulama desteklerinin artırılacağını, bu sayede hem Manisa'da hem de Ege Bölgesi genelinde tarımsal üretimde su verimliliğinin yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Protokol töreninde kooperatif temsilcileri, sağlanan desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

