SSK, Bağkur emeklisi sevinçten çıldıracak! Maaşlara bu miktar eklenecek

Haziran ayı emeklilere ilaç gibi gelecek! Bu tarihte bu tutarlarda ödemeler kesinleşti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE EK ÖDEME

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapılan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Bankaların promosyon tutarları ise güncellenmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlara güncel olarak en az 8 bin, en fazla 18 bin TL promosyon ödemeleri devam ediyor. Promossyon ödemelerinden faydalanmak için talep edilen bankaya emekli maaşının taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Haziran ayında emekli vatandaşlara güncel olarak şu tutarlarda promosyon ödemesi yapılıyor;





-ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 bin TL ile 15 bin TL promosyon ödemesi ve otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL ek ödeme yapıyor.

-Albaraka Türk emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 16 bin TL'ye kadar nakit ödeme ve 15 bin TL faizsiz kredi avantajı sunuyor.

-Yapı Kredi Bankası emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve ek 3 bin TL ödeme yapıyor.

-Akbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme ve otomatik fatura talimatlarına 2 bin 500 chip-para ödemesi yapıyor.