Şubat Ayında Türkiye'de 9.315 Yeni Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye'de, şubat ayında 9 bin 315 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %8,7 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan veriler, ticaret dünyasındaki dinamikleri gözler önüne seriyor.

Kurulan ve Kapanan Şirketler

Şubat ayı itibarıyla kurulan şirketlerin sayısında %17,3'lük bir artış gözlemlenirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %14 azaldı. Aynı dönemde kooperatif sayısındaki artış %10,2 olarak kaydedildi. Kapanan şirket sayısı %12, kooperatif sayısı ise %42,7 oranında azaldı ve gerçek kişi ticari işletmelerde %38'lik bir düşüş yaşandı.

Şehirlerin Payı

Kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin %87,3'ü limitet şirketlerden oluşurken, %10,7'si anonim şirket ve %2'si kooperatiflerden meydana geldi. Yeni kurulan şirket ve kooperatiflerin %35,9'u İstanbul, %11,4'ü Ankara ve %6,8'i İzmir’de faaliyete geçti.

Sektörel Dağılım

Geçen ay 2.964 ticaret, 1.394 inşaat ve 1.240 imalat sektöründe yeni kuruluşlar gerçekleşti. Gerçek kişi ticari işletmelerinin 585'i inşaat, 486'sı toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Yabancı Ortak Sermayeli Şirketler

Şubat ayında ayrıca 495 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 21'i İran, 12'si ise Almanya ortaklı olarak faaliyete geçti. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin çoğunluğu (431) limitet şirket statüsünde yer alırken, 64'ü anonim şirket olarak işlem görmeye başladı. Toplam sermayelerinin %76,3'ü yabancı sermayeli ortak payından oluştu.

Kooperatiflerin Durumu

Şubatta 184 kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerin 118'i konut yapı, 29'u işletme, 8'er tanesi tarımsal kalkınma ve motorlu taşıyıcılar kooperatifleri alanında faaliyet göstermeye başladı.

Özetle, Türkiye'nin ticaret hayatındaki hareketlilik devam ederken, kurulan yeni şirket ve kooperatif sayısında gözlemlenen değişimler, ekonomik trendlerin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.