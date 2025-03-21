Şubat Ayında Türkiye'de 9.315 Yeni Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye, şubat ayında 9.315 yeni şirket ve kooperatif kurarak ticaret hayatında önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:23
Şubat Ayında Türkiye'de 9.315 Yeni Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye'de, şubat ayında 9 bin 315 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %8,7 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan veriler, ticaret dünyasındaki dinamikleri gözler önüne seriyor.

Kurulan ve Kapanan Şirketler

Şubat ayı itibarıyla kurulan şirketlerin sayısında %17,3'lük bir artış gözlemlenirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %14 azaldı. Aynı dönemde kooperatif sayısındaki artış %10,2 olarak kaydedildi. Kapanan şirket sayısı %12, kooperatif sayısı ise %42,7 oranında azaldı ve gerçek kişi ticari işletmelerde %38'lik bir düşüş yaşandı.

Şehirlerin Payı

Kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin %87,3'ü limitet şirketlerden oluşurken, %10,7'si anonim şirket ve %2'si kooperatiflerden meydana geldi. Yeni kurulan şirket ve kooperatiflerin %35,9'u İstanbul, %11,4'ü Ankara ve %6,8'i İzmir’de faaliyete geçti.

Sektörel Dağılım

Geçen ay 2.964 ticaret, 1.394 inşaat ve 1.240 imalat sektöründe yeni kuruluşlar gerçekleşti. Gerçek kişi ticari işletmelerinin 585'i inşaat, 486'sı toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Yabancı Ortak Sermayeli Şirketler

Şubat ayında ayrıca 495 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 21'i İran, 12'si ise Almanya ortaklı olarak faaliyete geçti. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin çoğunluğu (431) limitet şirket statüsünde yer alırken, 64'ü anonim şirket olarak işlem görmeye başladı. Toplam sermayelerinin %76,3'ü yabancı sermayeli ortak payından oluştu.

Kooperatiflerin Durumu

Şubatta 184 kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerin 118'i konut yapı, 29'u işletme, 8'er tanesi tarımsal kalkınma ve motorlu taşıyıcılar kooperatifleri alanında faaliyet göstermeye başladı.

Özetle, Türkiye'nin ticaret hayatındaki hareketlilik devam ederken, kurulan yeni şirket ve kooperatif sayısında gözlemlenen değişimler, ekonomik trendlerin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Güncel Döviz Kurları (Saat 15.30)
2
Türkiye'nin Elektrikte Kurulu Gücü 117 Bin 123 Megavata Ulaştı
3
Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'ne Yeni Yetki: Solvent ve Petrol Ürünleri Serbest Dolaşıma Girebilecek
4
Brent Petrolün Fiyatı 71,65 Dolar Seviyesinde Seyrediyor
5
Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Yüzde 4,6 Arttı
6
Altının Gram Fiyatı 3.701 Lira, Çeyrek Altın 6.100 Lira!
7
Türkiye'de Şubat Ayında Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Düştü

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!