Suriye'deki Gelişmeler İhracatı Etkiliyor: TİM Başkanı Gültepe'den Umut Verici Açıklamalar

İhracat Üzerindeki Etkiler Suriye Gelişmeleriyle Birlikte Artabilir

İhracat dünyasının önde gelen temsilcileri, Suriye'deki son gelişmelerin Türkiye'nin ihracatını ve iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri nasıl etkileyebileceğine dair görüşlerini paylaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye'de 8 Aralık itibarıyla yeni bir dönemin başladığını belirterek, bu süreçte huzur ortamının sağlanmasının ticaret üzerinde olumlu etkiler yaratacağına inanıyor.

Suriye ile Ticaret Hedefleri

Yaklaşık 900 kilometrelik kara sınırı bulunan Suriye, Türk ihracatçıları için son derece önemli bir pazar olmaya devam ediyor. Gültepe, 2008 yılında 1,4 milyar dolarlık dış ticaret hacimlerini 5 milyar dolara çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. 2011 yılında savaşın olumsuz etkileriyle ihracatın 1,6 milyar dolara, ardından 2012’de ise 498 milyon dolara düştüğünü kaydetti. Son yıllarda ise her yıl 2 milyar doları aşma başarısını gösterdiklerini açıkladı.

İstikrarlı Yönetim, Güçlü Ticaret

Mustafa Gültepe, Suriye'nin istikrarlı bir yönetimle iş başına gelmesi durumunda ticaretin çok daha güçleneceğini ifade etti."Huzur ortamının sağlandığı bir Suriye, hemen her sektörün ihracatında olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

İnşaat Sektöründe Fırsatlar

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, Suriye'nin inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü için büyük fırsatlar sunacağına dikkat çekti. "Savaş sırasında bile çimento ihracatında önemli bir konumda kalmayı başardık. Yıkılan altyapının yeniden inşası için büyük bir çimento ihtiyacı var" dedi.

Güvenli Ortam ve Gıda İhtiyacı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye hububat ihracatında önemli bir artış potansiyeli olduğunu belirtti. "Suriye, Türk ürünlerini tercih etmeye devam ediyor. Güvenli bir ortam sağlanması durumunda ticaretimizi daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, barış ortamının sağlanmasının ardından Suriye'nin enerji, gıda, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda ihtiyaç duyacağını belirtti. Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Tüm bu veriler ışığında, Türkiye'nin Suriye ile olan ticari ilişkileri, bölgedeki siyasi ve ekonomik istikrar ile doğrudan bağlantılı olarak şekillenmeye devam edecek.