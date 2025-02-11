Suriye ile Karşılıklı Ticarette Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye yapılan ihracat ve transit işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan bu değişikliklerle, Suriye'ye açılan kara sınır kapıları kullanılarak yapılan işlemler, diğer ülkelere uygulanan koşullarla aynı standartlara tabi olacak.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, 8 Aralık 2024'te Suriye'de halkın özgürlüğe kavuşmasını destekleyen yeni dönemde Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri için atılan adımlar önem kazandı. Açıklamada, Suriye ile varılan mutabakat çerçevesinde oluşturulan yol haritasının uygulanmaya devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu düzenlemelerle, 2021/12 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve 8 Şubat 2025'te 2025/4 sayılı yeni bir genelgenin hazırlandığı ifade edildi. Yeni genelge ile birlikte, Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı, ayrıca Suriye'den Türkiye'ye gelen eşyanın transitinin serbest hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca, Suriye'den ithal edilecek eşyaların normalleştirildiği ve bu süreçte gümrük hizmetlerinin standartlarının üçüncü ülkelerle eşit hale getirildiği belirtildi. Metal hurda haricindeki tüm eşyalarda Suriye'den gelecek ürünler için de bu şartların geçerli olduğu ifade edildi.

Böylece, Suriye ile ticarette uzun zamandır uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte, karşılıklı ticaretin hız kazanması beklenmektedir.