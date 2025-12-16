Sürücü Temelli Trafik Sigortası İddiası: Resmi Dayanak Yok

Son günlerde basında yer alan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği öne sürülen sürücü temelli trafik sigortası modeli hakkında açıklama yapan Özhedef Sigorta Kurucu Ortağı Abdulcelil Alkış, kamuoyuna yansıyan bilgilerin henüz resmi bir düzenlemeye dayanmadığını vurguladı.

Resmi açıklama

Alkış, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanmış herhangi bir tebliğ, genelge ya da Resmi Gazete kararının bulunmadığını belirterek, mevcut sistemin aynen devam ettiğini söyledi.

Sürücü temelli modelin olası etkileri

Alkış, mevcut sistemin araç bazlı olduğunu hatırlatarak, “Sürücü aracını sattığında, yıllarca kazandığı hasarsızlık indirimini de kaybediyor. Oysa bu hak, aracın değil sürücünün davranışının sonucu. Sürücü temelli bir model hayata geçirilirse, bu yapısal adaletsizlikler ortadan kalkabilir” dedi.

Kurallara uyan sürücülerin ödüllendirilmesi; riskli davranış sergileyenlerin gerçek maliyetlerle karşılaşması gerektiğini söyleyen Alkış, “Sigorta sisteminin temel mantığı da budur” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve rehabilitasyon vurgusu

Basına yansıyan iddialarda yer alan eğitim ve rehabilitasyon uygulamalarına da değinen Alkış, sigortanın yalnızca prim hesaplayan bir yapı olmaması gerektiğini belirtti. “Riskli sürücüler için sadece yüksek prim uygulamak yeterli olmayabilir. Psikoteknik değerlendirme, zorunlu eğitim ve davranış geliştirme programları gibi önleyici adımlar, trafik güvenliğine daha kalıcı katkı sunabilir. Bu yaklaşım cezalandırıcı değil, rehabilite edici olmalıdır” dedi.

Basına yansıyan uygulama önerileri

Henüz resmi olarak doğrulanmamış iddialara göre, ilerleyen dönemde trafik sigortasında araç bazlı hasarsızlık sistemi yerine sürücü kimliği ve sürüş geçmişini esas alan bir yapı gündeme gelebilir. Bu modelde; hasarsızlık indirimi ve sürprim uygulamalarının plaka yerine T.C. kimlik numarası ve risk profiline bağlanması, iyi sürücüler için daha avantajlı primler ve sık kazaya karışan sürücüler için ek yükümlülükler uygulanması konuşuluyor.

Sektörel veriler

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, trafikteki araçların yaklaşık yüzde 80’i hasarsızlık indiriminden yararlanırken, toplam hasar maliyetlerinin büyük bölümünün yüzde 20’lik riskli sürücü grubundan kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca 2024 yılında trafik sigortası hasar maliyetlerinin, artan yedek parça ve işçilik giderleri nedeniyle yüzde 70’in üzerinde yükseldiği ifade ediliyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algılara karşı uyarıda bulunarak, şu an için zorunlu trafik sigortasında herhangi bir sistem değişikliği olmadığını vurguluyor. Poliçe yenilemeleri mevcut basamak yapısına göre devam ediyor.

1 OCAK 2026 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ ÖNE SÜRÜLEN 'SÜRÜCÜ TEMELLİ TRAFİK SİGORTASI' MODELİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN ÖZHEDEF SİGORTA KURUCU ORTAĞI ABDULCELİL ALKIŞ, KAMUOYUNA YANSIYAN BİLGİLERİN HENÜZ RESMİ BİR DÜZENLEMEYE DAYANMADIĞINI VURGULADI.