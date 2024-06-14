Tapusu olanlar dikkat! Artık o şart aranmayacak

Seçimlerin sona ermesi ve Meclis çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte torba yasa gündemin üst sıralarına yerleşti. Seçim öncesinde gündeme gelen 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro verilmesi, Bağkur prim gün sayısının artırılması ve 9. Yargı Paketi gibi konular, beklentileri yükseltti.





Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi ve AK Parti’nin torba yasa düzenlemesi üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Düzenlemenin taslak metninin ne zaman tamamlanıp TBMM Başkanlığı’na sunulacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Ancak, bayram öncesinde bu hafta sonuna kadar Meclis’e sunulması öngörülüyor.

Torba Yasa Tasarısı’nda, mevcut ve yeni maddelerde değişiklik yapılmasını öneren bir dizi düzenleme bulunmakta. Yeni düzenlemeler arasında, gayrimenkul sektörünü etkileyecek önemli değişiklikler mevcut.





ERTENEN DÜZENLEME

Ekonomi yazarı Abdullah Tolu, köşe yazısında, Meclis’e sunulması beklenen torba yasa kapsamındaki gayrimenkul düzenlemelerinin, gayrimenkullerin vergilendirilmesine dair 20-30 yıldır süregelen kuralları kökten değiştireceğini ifade etti.

Ayrıca, yazıda bahsedilen tapu devirleriyle ilgili düzenlemenin, sektördeki ciddi vergi ve tapu harcı kayıplarını önlemek ve haksız rekabeti engellemek amacıyla önemli olduğu ancak teknik nedenlerden dolayı ertelendiği belirtildi.

Gerçek bedele geçişin sağlanması amacıyla planlanan bu düzenlemenin, gayrimenkul sektöründe yaşanan vergi ve tapu harcı kayıplarını azaltma konusunda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.