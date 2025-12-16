DOLAR
Tarım-ÜFE Kasım 2025: Yıllık %31,45 Artış, Aylık %1,56 Azalış

Tarım-ÜFE (2020=100) Kasım 2025'te yıllık %31,45 artarken, aylık %1,56 geriledi; sektörel ve alt grup verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:22
Tarım-ÜFE Kasım 2025: Yıllık %31,45 artış, aylık %1,56 azalış

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında endeks yıllık %31,45 artış gösterirken, aylık %1,56 azalış kaydetti.

Genel Veriler

Tarım-ÜFE (2020=100) verilerine göre; Kasım ayında bir önceki aya göre %1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,58 artış gerçekleşti.

Sektörel Dağılım

Sektörler bazında bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %1,75 azalış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık destek hizmetlerinde ise %1,07 artış kaydedildi.

Ana Gruplar

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %0,03 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,17 artış görüldü.

Alt Grup Verileri

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler ile %122,79 artış olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup tropikal ve subtropikal meyvelerde %38,02 azalış kayıtlara geçti.

