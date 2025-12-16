Tarım-ÜFE Kasım 2025: Yıllık %31,45 Artış, Aylık %1,56 Düşüş

Tarım-ÜFE Kasım 2025 Verileri

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2025 yılı Kasım ayında yıllık ve aylık bazda farklı yönlerde hareket etti. Veriler, üretici fiyatlarında güçlü yıllık artışa karşın aylık gerileme olduğunu gösteriyor.

Genel Görünüm

Tarım-ÜFE (2020=100) verilerine göre; Kasım ayında bir önceki aya göre %1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,58 artış gerçekleşti.

Sektörel Dağılım

Sektörler bazında bir önceki aya göre; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %1,75 azalış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık destek hizmetlerinde %1,07 artış kaydedildi.

Ana Gruplar

Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %0,03 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,17 artış görüldü.

Alt Gruplarda Öne Çıkanlar

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %122,79 artış ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %38,02 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

Kasım verileri, yıllık bazda yüksek artış trendinin sürdüğünü, ancak aylık bazda bazı ürün gruplarında gerileme yaşandığını ortaya koyuyor.

