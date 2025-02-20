Tarım Yatırımlarında Hibe Üst Limitleri Yükseldi

Tarım Yatırımlarında Yenilik: Hibe Üst Limitleri Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yönelik hibeye esas proje tutarı üst limitlerinde önemli bir artış gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, yeni tesis niteliğindeki başvurularda üst limit 14 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

Kısmi Yatırımlar İçin Destekler Arttı

Kısmen tamamlanmış yatırımların desteklenmesi amacıyla, hibeye esas proje tutarı 12 milyon liradan 18 milyon liraya yükseltildi. Ayrıca, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında yapılan başvurular için üst limit 10 milyon liradan 16 milyon liraya çıkarıldı.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına Destek

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında da hibeye esas proje tutarı üst limiti, 3 milyon liradan 8 milyon liraya yükseltildi. Planlı üretim bölgeleri olarak belirlenen illerde, kanatlı eti üretimi için yapılacak projeler destek kapsamına alındı.

Öncelik Sıralaması ve Değerlendirme Kriterleri

Tarımsal üretim planlamasında belirtilen ürünlerde sunulan projeler, artı puan ile öncelik kazanacak. İllere ayrılan bütçelerin belirlenmesinde, ilin tarımsal üretim planlaması kriterlerinin önemi artırıldı. Ayrıca, yedek proje seçiminde tamamlanma tarihi yaklaşan projelere öncelik verileceği belirtildi.

Tarımsal Örgütlere Destek ve Yeni Fırsatlar

Birinci derece tarımsal amaçlı örgütler de artı puan ile öncelikli hale getirildi. Tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularında kendi yürür makineler hibe desteği kapsamına alınırken, sözleşmeli üretim yapan yatırımcılara da artı puan verilerek öncelik tanındı.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, öncelikli olarak değerlendirilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin sayısının artırılması da hedefleniyor. Ayrıca, aile işletmeciliği yatırımlarının desteklenmeye devam edeceği bilgisi verildi.