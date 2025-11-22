Tarımın Yumuşak Gücü: Growtech Antalya'da Uluslararası Tarım Diplomasisi

Growtech Antalya'da uluslararası tarım diplomasisi gündemi

Growtech Antalya kapsamında düzenlenen Uluslararası Tarım Diplomasisi konferansları, sektörün uluslararası arenadaki önemli isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, tarımın yalnızca üretim değil aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir unsur olduğunu vurgulayan tartışmalara sahne oldu.

Konferansın katılımcı profili

Moderatörlüğünü Türk Tarım Diplomasi Grubu (TTDG) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Genel Sekreter İsmail Uğural tarafından üstlenilen toplantılarda konuşanlar arasında Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) Başkanı Arnold Puech d’Alissac, Dünya Tohumculuk Federasyonu (ISF) Başkanı Arthur Santosh Attavar, Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Genel Sekreteri Adrian Bell, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Temsilcisi Mahmut Ali Cengiz Körosmanoğlu yer aldı.

Tarım, ülkelerin yumuşak gücü

Melisa Tokgöz Mutlu, tarımın üretimin ötesinde stratejik, ekonomik, jeopolitik ve uluslararası ilişkileri kapsayan bir yumuşak güç olduğunu vurguladı. Mutlu, dünyada 8 milyar insanın yaşadığını ve her 9 kişiden birinin yetersiz beslendiğini hatırlatarak, nüfus artışının iklim değişikliği ve su kıtlığı nedeniyle tarımsal üretimi zorladığını belirtti.

Mutlu, küresel su kullanımının son yüzyılda 6 kat arttığını ve tarım sektörünün tatlı suyun yüzde 72’sini kullandığına dikkat çekti. Bu nedenle gıda ve suyun artık sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik varlıklar haline geldiğini, bu nedenle tarım diplomasisinin öneminin arttığını ifade etti.

WFO Başkanı: Tarım diplomasisi üretici gelirleri için belirleyici

Arnold Puech d’Alissac WFO'nun 80 birliğin birleşmesiyle oluştuğunu ve yaklaşık 1 milyar çiftçiyi temsil ettiğini belirtti. Puech d’Alissac, enerji ve gübre fiyatlarındaki artış, tahıl fiyatlarındaki dalgalanmalar ve canlı hayvan üretimindeki değişimlere değindi.

WFO Başkanı, dünyada tarım ihracatı yapan ülke sayısının dünyanın 4’te biri olduğunu, yani 4’te 3’ünün tarımsal ürünleri ithal ettiğini vurguladı. Tarımsal diplomasiye ilişkin olarak ise sözleşmelerin, ithalat-ihracat ve lojistik süreçlerde sürdürülebilirlik ve üreticilerin gelir güvenliği açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Puech d’Alissac, Growtech Antalya deneyimini övgüyle anlattı; etkinlikte 725’ten fazla katılımcı, 136’dan fazla ülke temsil edildiğini ve dört gün boyunca 40 binden fazla ziyaretçi ağırlandığını kaydetti.

Tohumculuk sektöründen iklim uyarısı

Arthur Santosh Attavar, ISF'nin 90 ülkeden üyeye sahip olduğunu ve Türkiye tohum federasyonu ile yapılan görüşmelerde 101. yılımızı kutladıklarını aktardı. Attavar, iklim değişikliğinin hem tohum hem de gıda üretimini kısıtladığını, nakliye ve bürokratik engellerin tohum ve gıda tedarikini zorlaştırdığını belirtti.

Attavar, tarımsal diplomasinin devletler tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğini, aşırı kuraklık, aşırı yağış ve sellerin ekili arazilere zarar verdiğini ve bu yüzden farklı iklim koşullarına dayanıklı en iyi tohumların geliştirilip yayılmasının önemine dikkat çekti.

TTDG'nin hedefleri ve atılan adımlar

İsmail Uğural, TTDG olarak Türkiye'nin tarım, gıda ve ormancılık potansiyelini dünyaya açmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Uğural, bu çalışmanın başlangıcının bu yılın ocak ayında başlayıp nisan sonunda tamamlanan Tarım ve Orman Şurası kapsamında olduğunu hatırlattı.

Uğural, 117 sektörel temsilci ile gönüllülük esasıyla oluşturulan TTDG'nin tarım ve gıda ihracatını geliştirmek üzere 9 ayrı çalışma grubu kurduğunu ve Growtech Antalya'da düzenlenen konferanslarla hedefe bir adım daha yaklaşıldığını ifade etti.

Sonuç olarak, Growtech Antalya'daki Uluslararası Tarım Diplomasisi programı, tarımın küresel güvenlik, jeopolitik ve ekonomik alanlardaki rolünü öne çıkardı; su yönetimi, iklim değişikliği, tohum tedariki ve uluslararası iş birlikleri gibi başlıklar öncelikli gündem maddesi oldu.

GROWTECH ANTALYA KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARIM DİPLOMASİSİ KONFERANSLARI, SEKTÖRÜN ULUSLARARASI ARENADAKİ ÖNEMLİ İSİMLERİNİ BİR ARAYA GELDİ.