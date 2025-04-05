TBB: Bankaların ATM Yönlendirmesi İle İlgili Açıklama Yaptı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), güncel medyada yer alan bazı haberlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına karşı TBB, bu yönde herhangi bir karar veya açıklamanın bulunmadığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada; "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği belirtilmektedir. Ancak, TBB'nin bu konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması yoktur." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından, bankacılık sektörü hakkında yayılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.