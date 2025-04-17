TBMM KİT Komisyonu'nda TCDD 2021 ve 2022 Hesapları Görüşüldü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları, TBMM KİT Komisyonu'nda detaylı bir şekilde görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında stratejik bir konumda olduğuna ve bu coğrafyanın en önemli lojistik üssü olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Yatırım ve Altyapı Gelişmeleri

Kurt, son 22 yılda ulaştırma sektörüne yapılan toplam yatırımın 280 milyar dolar olduğunu ve bunun 62,8 milyar dolarının demir yolu sektörüne ayrıldığını ifade etti. Yatırımlar sayesinde, Türkiye'nin hızlı demir yolu ağı 2.251 kilometre'ye ulaştı ve böylece Türkiye, dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldi.

Demir Yolu Hattı Genişlemesi ve Projeler

Veysi Kurt, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hedefleri doğrultusundaki new demir yolu hatlarının yapım çalışmalarına ilişkin olarak, 4.016 kilometre yeni demir yolu hattında inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, toplam 99 proje kapsamında 52 milyar lira yatırım harcaması yapıldığını belirtti.

Deprem Hasarları ve Kent İçi Banliyö Hizmetleri

Kurt, 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan hasarların onarımı için 19,2 milyar lira harcama yapıldığını ifade etti. Malatya Narlı-Nurdağı kesiminde depremin ardından yapılan onarım çalışmalarının sona yaklaştığının altını çizdi. Ayrıca, 5 şehirde 291 kilometre kent içi banliyö hizmetinin sağlandığını duyurdu.

Küresel Ticaret ve Gelecek Hedefleri

Veysi Kurt, Türkiye'nin 2024 yılı ihracatının 262 milyar dolar olacağını, bunun büyük kısmının deniz yoluyla taşındığını belirtti. Ülkenin demir yolu ulaşımının payını artırmak için, uluslararası işbirlikleri ve yeni taşıma koridorlarının oluşturulmasına devam ettiklerini ifade ederek, Orta Koridor'un güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Kurt, komisyonda gündeme gelen liyakat eleştirilerine de yanıt vererek, tüm süreçlerin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait 2021-2022 dönemi hesapları ibra edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesapları, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplanan TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesapları, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplanan TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.