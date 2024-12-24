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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Güncellendi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. Kurlar ve TL karşılıkları haberde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:54
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte bazı döviz kodları ve Türk Lirası (TL) karşılıkları:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03433
ALLNAVİTUK LEKİ0.37154
BHDBAHREYN DİNARI93.3043
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29467
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.6678
BWPBOTSVANA PULASI2.5353
BRLBREZİLYA REALİ5.6853
DZDCEZAYİR DİNARI0.26042
CZKÇEK KORUNASI1.4563
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4996
PHPFİLİPİN PESOSU0.60217
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8929
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5537
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41349
HKDHONG KONG DOLARI4.5335
IQDIRAK DİNARI0.02688
ISKİZLANDA KRONU0.25227
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06804
KESKENYA ŞİLİNİ0.27244
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00798
LYDLİBYA DİNARI7.1724
HUFMACAR FORİNTİ0.08886
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59476
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8478
MXNMEKSİKA PESOSU1.7495
EGPMISIR LİRASI0.69181
MDLMOLDOVA LEYİ1.9086
NADNAMİBYA DOLARI1.8929
NGNNİJERYA NAİRASI0.02275
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.4571
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5669
RSDSIRP DİNARI0.31280
SGDSİNGAPUR DOLARI25.9043
SDGSUDAN POUNDU0.05864
SYPSURİYE LİRASI0.00271
SZLSVAZİLAND LİLA NGOSİ1.8929
THBTAYLAND BAHTI1.0313
TNDTUNUS DİNARI11.0472
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0617
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83971
OMRUMMAN RİYALİ91.4577
JODÜRDÜN DİNARI49.6133
VNDVİETNAM DONGU0.00138
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.5924
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0774
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.8584

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