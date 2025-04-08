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TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosunu Açıkladı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:44
TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosu yayımladı. Bu bilgiler, yatırımcılar ve ekonomik analizler açısından büyük önem taşıyor.

Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB tarafından yayımlanan bilgi amaçlı kur tablosunda yer alan döviz türleri ve TL karşılıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03531
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.41996
BHDBAHREYN DİNARI100.7141
BDTBANGKADEŞ TAKASI0.31246
BAMBOSNA HERSEK MARKI21.1706
BWPBOTSVANA PULASI2.6879
BRLBREZİLYA REALİ6.4194
DZDCEZAYİR DİNARI0.28368
CZKÇEK KORUNASI1.6513
IDRİNDONEZYA RUPİSİ0.00225
MADFAS DİRHEMİ3.9749
PHPFİLİPİN PESOSU0.66198
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9504
GELGÜRCİSTAN LARİSİ13.7801
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.44014
HKDHONG KONG DOLARI4.8868
IQDİRAN DİNARI0.02898
ISKİZLANDA KRONU0.28608
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07325
KESKENYA ŞİLİNİ0.29327
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00865
LYDLİBYA DİNARI6.8264
HUFMACAR FORİNTİ0.10194
MKDMAKEDONYA DİNARI0.67486
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.4534
MXNMEKSİKA PESOSU1.8480
EGPMISIR LİRASI0.74076
MDLMOLDOVA LEYİ2.1382
NADNAMİBYA DOLARI1.9504
NGNNİJERYA NAİRASI0.02411
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00293
PENPERU YENİ SOLU10.2182
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.7149
RSDSIRP DİNARI0.35428
SGDSİNGAPUR DOLARI28.1279
SDGSUDAN POUNDU0.06322
SYRSURİYE LİRASI0.00292
SZLSVAZİLAND LİLASI1.9504
THBTAYLAND BAHTI1.0927
TNDTUNUS DİNARI12.3425
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.8478
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.92165
OMRUMMAN RİYALİ98.6147
JODÜRDÜN DİNARI53.5461
VNDVİETNAM DONGU0.00146
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.0891
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1507
NZDYENİ ZELANDA DOLARI21.2599

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu döviz kurları, ticari işlemler ve finansal planlamalar açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir.

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