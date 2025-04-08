TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosu yayımladı. Bu bilgiler, yatırımcılar ve ekonomik analizler açısından büyük önem taşıyor.

Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB tarafından yayımlanan bilgi amaçlı kur tablosunda yer alan döviz türleri ve TL karşılıkları şu şekilde sıralanmaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03531 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.41996 BHD BAHREYN DİNARI 100.7141 BDT BANGKADEŞ TAKASI 0.31246 BAM BOSNA HERSEK MARKI 21.1706 BWP BOTSVANA PULASI 2.6879 BRL BREZİLYA REALİ 6.4194 DZD CEZAYİR DİNARI 0.28368 CZK ÇEK KORUNASI 1.6513 IDR İNDONEZYA RUPİSİ 0.00225 MAD FAS DİRHEMİ 3.9749 PHP FİLİPİN PESOSU 0.66198 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9504 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 13.7801 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.44014 HKD HONG KONG DOLARI 4.8868 IQD İRAN DİNARI 0.02898 ISK İZLANDA KRONU 0.28608 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07325 KES KENYA ŞİLİNİ 0.29327 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00865 LYD LİBYA DİNARI 6.8264 HUF MACAR FORİNTİ 0.10194 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.67486 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.4534 MXN MEKSİKA PESOSU 1.8480 EGP MISIR LİRASI 0.74076 MDL MOLDOVA LEYİ 2.1382 NAD NAMİBYA DOLARI 1.9504 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02411 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00293 PEN PERU YENİ SOLU 10.2182 PLN POLONYA ZLOTİSİ 9.7149 RSD SIRP DİNARI 0.35428 SGD SİNGAPUR DOLARI 28.1279 SDG SUDAN POUNDU 0.06322 SYR SURİYE LİRASI 0.00292 SZL SVAZİLAND LİLASI 1.9504 THB TAYLAND BAHTI 1.0927 TND TUNUS DİNARI 12.3425 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.8478 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.92165 OMR UMMAN RİYALİ 98.6147 JOD ÜRDÜN DİNARI 53.5461 VND VİETNAM DONGU 0.00146 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 10.0891 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.1507 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 21.2599

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu döviz kurları, ticari işlemler ve finansal planlamalar açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendirilebilir.