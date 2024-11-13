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TCMB Analizi: Türkiye'nin AB İhracatında Tarihi Zirve

TCMB, Türkiye'nin AB'ye ihracatının son yıllarda yüzde 4,1 ile tarihi zirveye yükseldiğini açıkladı. Dış talep artışı ve pazar payı kazanımları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:25
TCMB Analizi: Türkiye'nin AB İhracatında Tarihi Zirve

Türkiye'nin AB Pazarındaki Yükselişi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan "Türkiye’nin AB’ye İhracatında Talep Koşulları ve Pazar Payı Gelişmelerinin Etkisi" başlıklı analizde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) pazarındaki payının son dönemde sağlam bir şekilde arttığını vurguladı. Yapılan analizde, AB’nin ithalat talebinin yükselmesiyle birlikte, Türkiye’nin pazar payı kazanımlarının ve dış talep artışının ihracata destek vereceği dile getirildi.

Dış Talep ve Pazar Payı Analizi

TCMB'nin yapısal ekonomik araştırmalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Altan Aldan ve Uzman Yardımcısı Didem Yazıcı tarafından kaleme alınan analiz, dış talebin küresel ölçekte parasal sıkılaşma nedeniyle 2023 yılı içerisinde ivme kaybettiğini, bu durumun ise ihracat artışını sınırladığını belirtirken, 2024'ün ilk 8 ayında Türkiye’nin ihracatının %3,9 artarak 170,8 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

İthalatta Düşüş, İhracatta Artış

Analizde, Türkiye’nin AB ithalatındaki payının son yıllarda kayda değer bir şekilde artarak, 2024 yılında %4,1 ile tarihi zirveye çıktığı ifade edilmekte. 2023 içinde AB’nin toplam ithalatında düşüş gözlemlenirken, Türkiye’nin AB’ye olan ihracatı yükseliş gösterdi. Bu bağlamda, Türkiye’nin aylık ortalama 8,7 milyar dolardan 8,9 milyar dolar seviyesine çıkarak pazar payını artırdığı kaydedildi.

Sektörel Bazda İnceleme

Analiz, motorlu kara taşıtları imalatı gibi sektörlerin pazar paylarını artırarak ihracatta artış sağladığını gösterdi. Örneğin, motorlu kara taşıtları imalatı sektörü %21 ile en yüksek paya sahipken, AB ithalatındaki talep azalışı, 2024 yılı ilk 8 ayında 630 milyon avro azalışa sebep olsa da, pazar payı kazanımı 793 milyon avro katkıda bulundu. Böylece toplam ihracat 163 milyon avro artış kaydetti.

Gelecek Beklentileri

Türkiye’nin AB pazarındaki payının son dönemde artmakta olduğu ve bu artışın birçok sektöre yayıldığı ifade edilirken, AB’nin ithalat talebinin önümüzdeki dönemde beklentilerle uyumlu olarak artmasının ihracatı desteklemesi bekleniyor. Ancak, belirli sektörlerdeki uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak adına pazar payı kazanımlarının ve ihracat artışlarının detaylı bir şekilde takip edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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