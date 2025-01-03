TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi: 2024'te Gevşeme Bekleniyor

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına yönelik Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, bu yılın ilk çeyreğinde, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam etmesi bekleniyor.

Kredi Standartlarındaki Değişim

2024'ün dördüncü çeyreği için bankaların işletmelere uyguladıkları kredi standartlarının sıkılaşmasının sona erdiği tespit edilirken, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler de dikkat çekici. Yabancı para cinsinden verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakması bekleniyor.

İşletmelere kullanılan kredilerdeki standartlarda gevşeme öngörülürken, konut ve taşıt kredilerinde de benzer bir eğilim görüldüğü belirtildi. Diğer bireysel kredi türlerindeki sıkılaşmanın ise sona yaklaştığı bildirildi.

Kredi Talebindeki Artış

Yapılan anket sonuçları, bankaların kredi talebi konusunda iyimser bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor. Özellikle genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yerini artışa bırakıyor. Tüm işletme kredi türlerinde talepte artış gözlemlenmesi bekleniyor.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut kredi talebindeki artışın azalışa döneceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise artışa geçeceği öngörülüyor. Ancak diğer bireysel kredi taleplerinin güçlenerek devam etmesi umuluyor.

Fonlama Koşullarındaki Gelişmeler

Bankaların fon sağlama imkanlarının durumu da dikkat çeken bir diğer nokta. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın sona erdiği gözlemlenirken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, 2024 yılına dair genel değerlendirmelere baktığımızda, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği yorumları yapılmakta.