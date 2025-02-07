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TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı

TCMB Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay, İstanbul'da ihracat bedelleri ve enflasyon konularında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:57
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı

TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay, İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İhracat bedellerinin %30'unun bozdurulması zorunluluğu ve enflasyonla ilgili konular ele alındı.

İhracat Bedellerinin Bozdurulması Zorunluluğu Gözden Geçirilebilir

Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, ihracat bedellerinin %30'unun bozdurulmasının zorunluluğuna ilişkin, "Önümüzdeki dönemde yeniden gözden geçirebiliriz ama arz-talep dengesini izlememiz gerekecek." dedi. Karahan, ayrıca, şu anda Türkiye'nin toplam rezervinin 166 milyar dolar, net rezervin ise 65 milyar dolar olduğunu belirtti.

Karahan, "Başkan Bey'in dediği gibi herhangi bir rezerv seviyesini hedeflemiyoruz. Geçtiğimiz mart ayında net rezervlerimizde 130 milyar dolarlık bir iyileşme yaşandı. Bu durumu değerlendirdiğimizde yurt içi yerleşiklerin dövizi bozdurmasının etkisini görüyoruz." diye ekledi.

Enflasyon ve Dezenflasyon Programı Üzerine Görüşler

Osman Cevdet Akçay, döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkisine dair yaptığı açıklamada, "TL'nin reel değerlenmesinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının devreye girmesine yardımcı olduğunu biliyoruz. Dezenflasyon sürecinin hızlanması, baskının birikmemesi açısından önemli." şeklinde ifade etti.

Akçay, enflasyon tahminleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "30 veya 40 seviyelerinde takılmanın kesin olduğunu söylemek yanıltıcı. Bu seviyelerin nerede duracağını bilmiyoruz, dolayısıyla kesin yargılarda bulunmak doğru değil." dedi.

Bu açıklamalar, TCMB'nin piyasalardaki dinamikleri nasıl izlediğini ve gelecekteki ekonomik politikaları oluştururken nasıl bir yaklaşım benimsediğini gözler önüne seriyor.

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