TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

TCMB Başkanı Karahan, Rezerv Artışını Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, düzenlediği toplantıda rezerv artışları ve enflasyon hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Bir yılda 20 milyar dolar gibi rezervde artışı altın sayesinde elde etmiş olduk. Gelecekte, piyasa koşulları elverdiğince ve dezenflasyon hedefiyle çelişmediği sürece rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Enflasyon Raporu Tanıtımı

Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu tanıtımında, kirada yaşanan ataleti değerlendirerek, "Kira enflasyonu yüksek seyretmekte. Ancak yenilenen sözleşmelere bakıldığında, kira artışlarının manşetteki oranına göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu durum, kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor." dedi.

Para Politikası ve Riskler

Başkan Karahan, sıkı para politikası duruşunun önemine dikkat çekerek, "Beklentilerdeki iyileşme kritik önemde. Geçmiş dönemde memnun olmadığımız bu alanda daha hızlı bir toparlanma görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Döviz Piyasası ve Global Riskler

ABD'de yeni başkanın olası ek tarifeleri hakkında sorulan bir soru üzerine Karahan, belirsizliklerin yüksek seyrettiğini belirtti. "Korumacı politikalar döndüğünde, dolar güçlenebilir; bu da enflasyonist baskılar yaratabilir." dedi. Karahan, Türkiye'nin bu durumu nasıl yöneteceğini görmek gerektiğini vurguladı.

Altın Rezervleri ve Gelecek Stratejileri

Karahan, altın rezervlerinin önemli artışına parantez açarak, "Ocak ayında altın rezervimiz 726 tonken, şu anda 765 tona çıkmış durumda. Büyümeyi sürdürmek için rezervlerimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Reel Faiz Hesaplamaları ve Piyasa Beklentileri

Son olarak, Karahan, gerçekleşen enflasyon üzerinden reel faiz hesaplamalarının sağlıklı olmadığını belirtti. "Enflasyon gerilediğinde, baz etkilerinin devreye gireceğini unutmamak gerekir. Yeterli olmadığını düşündüğümüz alanlarda, ek sıkılaşma yapma gerekliliğimiz devam edecek." açıklamasında bulundu.