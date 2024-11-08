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TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Değerlendirmesi

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun yavaş bir iyileşme gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:42
TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Değerlendirmesi

TCMB Başkanı Karahan’dan Enflasyon Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, enflasyonun mevcut seyri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İyileşme Gözlemleniyor

Karahan, "Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı. Banka Politikaları Sürecek

Başkan, enflasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı. Bu bağlamda, sıkı para politikası uygulamalarının önemine dikkat çekti.

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