TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Değerlendirmesi

TCMB Başkanı Karahan’dan Enflasyon Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, enflasyonun mevcut seyri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
İyileşme Gözlemleniyor
Karahan, "Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı. Banka Politikaları Sürecek
Başkan, enflasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceğini vurguladı. Bu bağlamda, sıkı para politikası uygulamalarının önemine dikkat çekti.