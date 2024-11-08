TCMB Başkanı Karahan'dan Para Politikası Açıklaması

TCMB Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Derya Karahan, yaptığı son açıklamada, banka olarak uyguladıkları para politikasının önemine değindi.

Para Politikası ve Makroihtiyati Çerçeve

Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişini sağlarken, aynı zamanda tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak," şeklinde konuştu. Bu yaklaşımın, piyasalardaki istikrarı koruma ve tasarruf sahiplerinin güvenini artırma amacını taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Ekonomik Vizyonu

Karahan, TCMB'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayarak, ekonomik istikrarın sağlanması için gereken adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.