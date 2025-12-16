Erzurum'da Halk Pazarı'nın 10. Şubesi Vaniefendi'de Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri arasında öne çıkan halk pazarının 10’uncu şubesi Vaniefendi Mahallesi’nde hizmete girdi. Açılış töreninde Başkan Mehmet Sekmen, projenin hedeflerini ve vatandaşlara sunduğu ekonomik katkıyı anlattı.

Açılış ve katılımcılar

Halk Pazarı Vaniefendi Şubesi’nin açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, vatandaşlar ve diğer davetliler katıldı.

Başkan Sekmen'in mesajı

Mehmet Sekmen açılışta, "İnşallah bundan sonra da ihtiyaç duyulan her noktada aynı kararlılıkla yeni halk pazarlarını hayata geçireceğiz. Çünkü bizim için önemli olan sayı değil, memnuniyettir. Vatandaşımız memnunsa, biz doğru yoldayız demektir" ifadelerini kullandı.

Sekmen, projenin kentin sosyal hayatına ve ekonomik dengesine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: "Şehrimizin 10 farklı noktasında kurduğumuz bu sistem, Vaniefendi’de yeni bir adımla daha güçlenmiş oluyor. Biz bu şehri yönetirken şunu hiçbir zaman unutmadık. Erzurum büyük bir şehir olabilir ama bizim için asıl büyüklük, vatandaşımızın sofrasına dokunabilmekte, bütçesine nefes aldırabilmektedir. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan vardır. Hizmetlerimizi planlarken rakamlara değil, hanelere bakarız. İşte halk pazarlarımız da tam olarak bu bakış açısının sahaya yansımış halidir."

Sekmen ayrıca, "Halk pazarı dediğimiz şey, yalnızca alışveriş yapılan bir alan değildir. Burası, üreticinin emeğinin karşılık bulduğu, esnafın ayakta kaldığı, vatandaşın güvenle alışveriş yaptığı bir dengedir" şeklinde konuştu ve projenin ülke genelinde örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Fiyatlar ve hizmet anlayışı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Pazarları’nda satışa sunulan ürün fiyatlarına örnekler şöyle: ekmek 7,5 TL, kıyma et 449,90 TL, yumurtanın kolisi 129,90 TL, 5 litrelik ayçiçek yağı 400 TL, mandalina 15,95 TL ve patates 16,50 TL.

Sekmen, halk pazarlarının esnaf, üretici ve vatandaş üçgeninde denge kurduğunu belirterek, "Biz Erzurum’da hizmet üretirken günü kurtarmıyoruz, geleceği inşa ediyoruz. Halk pazarlarımız da geçici çözümler değil, kalıcı bir sistem olarak planlanmıştır" dedi.

Konuşmasında, halk pazarlarının şehirle kurulan gönül bağının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sekmen, açılan yeni pazarın sadece Vaniefendi’ye değil çevre mahallelere de hizmet vereceğini ifade etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EN ÖNEMLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDEN BİRİ OLAN HALK PAZARI'NINONUNCU ŞUBESİ AÇILDI.