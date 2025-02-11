TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Karahan, Denizli şubesinde çeşitli incelemelerde bulunarak, iş dünyasının nabzını yokladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir araya gelen Karahan, ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Coşkun, Denizli'nin, tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl kentin yaptığı yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracata dikkat çeken Coşkun, şehirdeki potansiyelin yüksek olduğunu ifade etti.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de büyüme ve kalkınmanın sadece üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmakla mümkün olacağını dile getirdi. Zeybekci, Merkez Bankası'nın kararlarını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Başka Türkiye yok, biz büyüyeceğiz ve muasır medeniyet seviyesinin ötesine geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantı, basına kapalı olarak devam ederken, TCMB Başkanı Karahan, "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri de katılım gösterdi.