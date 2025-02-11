DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,29%
ALTIN
3.358,33 0,04%
BITCOIN
3.493.697,98 0,46%

TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Denizli'de iş dünyası ile bir araya gelerek makroekonomik görünüm hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:19
TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Karahan, Denizli şubesinde çeşitli incelemelerde bulunarak, iş dünyasının nabzını yokladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ile makamında bir araya gelen Karahan, ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Coşkun, Denizli'nin, tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl kentin yaptığı yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracata dikkat çeken Coşkun, şehirdeki potansiyelin yüksek olduğunu ifade etti.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de büyüme ve kalkınmanın sadece üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmakla mümkün olacağını dile getirdi. Zeybekci, Merkez Bankası'nın kararlarını sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Başka Türkiye yok, biz büyüyeceğiz ve muasır medeniyet seviyesinin ötesine geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantı, basına kapalı olarak devam ederken, TCMB Başkanı Karahan, "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri de katılım gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Son Gelişmeler
2
TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu
3
Charleroi Havalimanı’nda Grev Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi
4
Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 414 Bin Liraya Yükseldi
5
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
6
Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 Dubai'de Başladı!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!