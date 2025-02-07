TCMB Başkanı Karahan: Faiz İndirimleri Enflasyon Gidişatına Bağlı

TCMB Başkanı Karahan Faiz İndirimlerini Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında piyasada oluşan durumu göz önünde bulundurarak indirimlere başladıklarını ifade eden Karahan, 'Faiz indirimlerinin miktarı veya sayısı, enflasyon görünümünün gidişatına bağlı olacak' dedi.

Enflasyon Raporu Tanıtımında Önemli Açıklamalar

Yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte soruları yanıtlayan Karahan, piyasada mevsim etkilerinin analizine dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Aylık enflasyona verdiğimiz vurgu değişti ama ana eğilim izlemeye devam edeceğiz' diyen Karahan, bu değişikliğin herhangi bir politika yönünde farklı umut veya beklenti yaratmak amacıyla yapılmadığını vurguladı.

Otopilotta Olmadığımızı Belirtti

Karahan, faiz indirimlerinin sadece mevcut veriler ve öngörülerle değil, talep koşulları ve beklentilerle de belirlendiğini vurgulayarak, 'Otopilotta değiliz. Enflasyon görünümünde bir bozulma olursa her türlü seçeneği değerlendiririz' ifadeleriyle sürecin dinamizmine dikkat çekti.

Stopaj Artışı ve Dolarizasyon Üzerine Değerlendirme

Stopaj artışıyla ilgili sorulara yanıt veren Karahan, bunun bankacılıkla olan ilişkisini değerlendirerek, 'Bu durum dolayısıyla dolarizasyona dönüşü veya talepte artışı tetikleyeceğini düşünmüyoruz' dedi. TL’nin piyasa payının giderek arttığını belirten Karahan, bu olumlu gidişatın devam etmesi için önlemlerin alındığını ifade etti.

Hane Halkının Fiyat Duyarlılığı

Hane halkının enflasyon duyarlılığı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Karahan, 'Görünürlüğü yüksek kalemlerin fiyatlarına daha duyarlılar' diyerek, gıda fiyatları, akaryakıt ve kira gibi kalemlerin önemine dikkat çekti. Hane halkının beklentilerinde önemli bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

Yıl sonuna dair hedeflerin tutturulabilmesi için mevcut koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten TCMB Başkanı, piyasaları yakından izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.