TCMB Başkanı Karahan: Fiyat İstikrarı Sürdürülebilir Büyümenin Temelidir

TCMB Başkanı Karahan: Fiyat İstikrarı Öncelikli Hedef

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, ‘Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur’ ifadesini kullanarak, önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.

Sıkı Para Politikası Devam Edecek

Başkan Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşlarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Bu yaklaşımın ekonomik istikrarı sağlama adına kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Karahan’ın açıklamaları, piyasalarda dikkatle izlenirken, istikrar vurgusu ekonomik büyüme açısından da büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.