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TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon raporunu değerlendirirken Türk lirası mevduat ve kredi büyümesi hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:47
TCMB Başkanı Karahan'ın Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu tanıttığı toplantıda dikkat çeken bilgiler paylaştı. Karahan, "Mart ayından bu yana Türk lirası mevduatın payı yükselerek yıl sonu hedefimiz olan yüzde 50'yi aştı. Kur korumalı mevduatın payı ise yüzde 11'e geriledi" şeklinde ifadelerde bulundu.

Politika Faizi ve Makro İhtiyati Önlemler

Karahan, geçen yıl haziran ayında sıkılaşma döngüsüne başladıkları bilgisi ile birlikte, "Politika faizini yüzde 8,5'ten bu yılın mart ayı itibarıyla yüzde 50'ye çıkardık" dedi. Ekonomik beklentilerdeki farklılık ve olası oynaklıklara karşı parasal aktarımın etkinliğini artırmak için makro ihtiyati politikaları sürekli gözden geçirdiklerini dile getirdi.

Likidite Yönetimi Adımları

Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını belirten Karahan, "Gerekli yerlerde likidite fazlasını sterilize etmek için sistematik bir yaklaşım benimsiyoruz" ifadesiyle önlemlerini açıkladı. Ayrıca, "Türk lirası depo alım ihaleleri ile likidite kontrolünü devam ettireceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Enflasyon ve Kur Beklentileri

Karahan, ticari kredi ve mevduat faizlerinin yüzde 60 civarında olduğunu belirtirken, uygulanan politikaların enflasyon ve kur beklentilerinde önemli iyileşmelere neden olduğunu aktardı. "Bu durum, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişini sürdürecek seviyelerde kalmasını sağlayacak" dedi.

Tüketici Kredileri ve Talep Analizi

TCMB Başkanı, tüketici kredilerinin iç talepte dengeyi sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, "Makro ihtiyati önlemler ile sıkı para politikası duruşunun etkisiyle kredi talebinde gözlemlenen gerileme, ekonomik istikrar için önemli" ifadelerini kullandı.

Risk Primleri ve Dış Finansman

Karahan, Türkiye'nin mevcut politika duruşunun risk algısına olumlu yansıdığını ve rezerv görünümünü iyileştirdiğini dile getirerek, "Mart ayından bu yana aldığımız kararlarla sıkı para politikası duruşu sağlamlaştırıldı" dedi. Dış finansmanın desteklenmesi noktasında da önemli gelişmelere dikkat çekti.

Sonuç olarak, Türkiye'nin enflasyon ile mücadele sürecinde TCMB'nin kararlılığının, piyasalara güven sağladığı ve Türk lirası varlıklara olan ilginin çoğaldığı gözlemleniyor.

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