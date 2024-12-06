DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur tablosunu yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:46
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur tablosunu yayımladı. Bu tablo, yatırımcılar ve dövizle işlem yapanlar için önemli bilgiler içermekte.

Kur Tablosu Detayları

Aşağıda, TCMB tarafından yayımlanan döviz kur bilgileri yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03431
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37366
BHDBAHREYN DİNARI92.1029
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29064
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7548
BWPBOTSVANA PULASI2.5528
BRLBREZİLYA REALİ5.7801
DZDCEZAYİR DİNARI0.26052
CZKÇEK KORUNASI1.4653
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.4896
PHPFİLİPİN PESOSU0.59998
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9257
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5386
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41014
HKDHONG KONG DOLARI4.4644
IQDDIRAK DİNARI0.02651
ISKİZLANDA KRONU0.25273
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06834
KESKENYA ŞİLİNİ0.26872
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00786
LYDLİBYA DİNARI7.1212
HUFMACAR FORİNTİ0.08876
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59759
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8588
MXNMEKSİKA PESOSU1.7197
EGPMISIR LİRASI0.69492
MDLMOLDOVA LEYİ1.8938
NADNAMİBYA DOLARI1.9258
NGNNİJERYA NAİRASI0.02164
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00271
PENPERU YENİ SOLU9.3263
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6158
RSDSIRP DİNARI0.31442
SGDSİNGAPUR DOLARI25.9252
SDGSUDAN POUNDU0.05785
SYRSURİYE LİRASI0.00267
SZLSVAZİLAND LİLA1.9258
THBTAYLAND BAHTI1.0218
TNDTUNUS DİNARI11.0636
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.9243
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83871
OMRUMMAN RİYALİ90.2130
JODÜRDÜN DİNARI48.9873
VNDVİETNAM DONGU0.00137
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6749
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0725
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.2956

İLGİLİ HABERLER

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul, Ankara, İzmir listenin başında! Bayburt ve Tunceli ise en sonda: Şaşırtan veriler paylaşıldı
2
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
3
TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30
4
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi, 2024'ün İlk 9 Ayında %1,7 Büyüdü
5
Dolar/TL, 34,80 Seviyesinde İşlem Görmeye Devam Ediyor
6
Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
7
Bakan Kacır: Gıda İmalatında 708 Milyar Lira Yatırım ve 252 Bin İstihdam Sağladık

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı