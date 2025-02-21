TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur tablosunu paylaştı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:36
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Bu tablo, finansal piyasalardaki döviz hareketlerini takip edenler için önem taşıyor. İşte bazı dövizlerin TL karşılıkları:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03432
ALLNAVUTLUK LEKİ0.38433
BHDBAHREYN DİNARI96.4250
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29908
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.4019
BWPBOTSVANA PULASI2.6400
BRLBREZİLYA REALİ6.3679
DZDCEZAYİR DİNARI0.26990
CZKÇEK KORUNASI1.5174
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00223
MADFAS DİRHEMİ3.6490
PHPFİLİPİN PESOSU0.62728
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9809
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.9689
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41934
HKDHONG KONG DOLARI4.6763
IQDIRAK DİNARI0.02774
ISKİZLANDA KRONU0.26147
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07186
KESKENYA ŞİLİNİ0.28050
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00891
LYDLİBYA DİNARI7.4360
HUFMACAR FORİNTİ0.09405
MKDMAKEDONYA DİNARI0.61816
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.2242
MXNMEKSİKA PESOSU1.7881
EGPMISIR LİRASI0.71844
MDLMOLDOVA LEYİ1.9474
NADNAMİBYA DOLARI1.9808
NGNNİJERYA NAİRASI0.02419
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00281
PENPERU YENİ SOLU9.8662
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.1303
RSDSIRP DİNARI0.32463
SGDSİNGAPUR DOLARI27.1844
SDGSUDAN POUNDU0.06051
SYPSURİYE LİRASI0.00279
SZLSVAZİLAND LİLA1.9808
THBTAYLAND BAHTI1.0810
TNDTUNUS DİNARI11.4927
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.3834
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.87321
OMRUMMAN RİYALİ94.3863
JODÜRDÜN DİNARI51.2535
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSİSRAİL ŞEKELİ10.2044
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1091
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.9220

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