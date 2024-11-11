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TCMB'den FAST Güvenli Ödeme İşlemi Tanıtımı

TCMB, FAST Güvenli Ödeme İşlemi videosu ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor. Detaylar ve avantajlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:54
TCMB'den FAST Güvenli Ödeme İşlemi Tanıtımı

TCMB'den Yeni Güvenli Ödeme Sistemi Videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık faaliyetleri kapsamındaki yeni projesiyle dikkat çekiyor. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Güvenli Ödeme İşlemi adını taşıyan video, katılımcılara bu sistemin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklıyor.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Nedir?

Videoda, FAST Güvenli Ödeme İşlemi'nin, noter işlemleri gerektiren 2. el araç alım-satım süreçlerindeki ödeme transferlerini 7/24 kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanıdığı vurgulanıyor. Bu hizmet, hem alıcı hem de satıcı için güvence sunuyor; çünkü araç alıcısı, taahhüt edilen tescil işlemi tamamlanmadan paranın transfer edilmeyeceğinden emin. Araç satıcısı ise, tescil işlemi gerçekleştiğinde paranın anında kendisine ulaşacağından haberdar oluyor.

Örnek Uygulama ile Anlatım

Video, Güvenli Ödeme İşlemini bir örnekle detaylandırarak izleyicilerin aklındaki soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor. Böylece, hem bireysel hem de ticari işlemlerde güvenli bir ödeme altyapısının nasıl işlediği net bir şekilde anlatılıyor.

FAST Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması FAST Sistemi, Ocak 2021'de kullanıcıların hizmetine sunulmuştu. Artık bu sistem, Türkiye’de finansal işlemlerin hızını ve güvenliğini artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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