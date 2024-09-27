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TCMB'den Kredi Kartı Borçluluğunu Azaltmaya Yönelik Yeni Düzenleme

TCMB, kredi kartı faiz oranlarını bakiyeye göre düzenleyerek borçluluğu azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:10
TCMB'den Kredi Kartı Borçluluğunu Azaltmaya Yönelik Yeni Düzenleme

TCMB'den Kredi Kartı Borçluluğu İçin Yeni Önlemler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartlarında azami akdi faiz oranlarının bakiyeye göre farklılaştırılması ile kredi kartı borçluluğunu azaltmayı teşvik ediyor. Bu adım, iç talepteki dengelenmeye de önemli katkılarda bulunuyor.

Analiz ve Temel Gelişmeler

TCMB'nin Merkezin Güncesi adlı blog sayfasında yayınlanan analizde, kredi kartı azami akdi faiz oranlarındaki değişimin bireysel kredi kartı borçluluğunu azaltmaya yönelik olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) asgari ödemeleri geciken kredi kartları için açıkladığı borç yapılandırma programının bu politikadan etkilenen bireyler için çok faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Bireysel Kredi Kartı Bakiyesindeki Büyüme

Analizde, bireysel kredi kartı bakiyesinin diğer bireysel kredi türlerine göre çok daha hızlı bir büyüme gösterdiği belirtildi. Geçen yıl, bireysel kredi kartları bakiyesindeki yıllık büyüme oranının yüzdesel olarak 180'e vararak dikkat çektiği ifade edildi. Ayrıca, bireysel kredi kartı kullanıcılarının çoğunluğunun düşük borç bakiyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Kredilendirme Davranışları Üzerine Değerlendirmeler

Yüksek borç bakiyesinin daha fazla kredilendirilme davranışına yol açtığı, düşük bakiye grubundaki bireylerin ise bu durumdan daha az etkilendiği belirtiliyor. Bu nedenle, TCMB'nin bakiyelere göre sunduğu yeni faiz düzenlemelerinin yüksek bakiyeli kullanıcıların kredilendirme motivasyonunu azaltmayı hedeflediği ön plana çıkıyor.

Gelir Profilleri ile Uyum

Analiz, bireysel kredi kartı bakiyeleri ile kullanıcıların gelir profilleri arasında bariz bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor. Gelir arttıkça, bireysel kredi kartı bakiyelerinin de yükseldiği ifade ediliyor. Bu durum, yüksek gelirli bireylerde kredi kartı bakiyelerinin artabileceği, ancak TCMB'nin aldığı önlemlerin bu gruplar üzerindeki büyümeyi sıkılaştırıcı bir etki yapması bekleniyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin uygulamaya koyduğu bu yeni düzenlemeler, Türkiye'deki kredi kartı borçluluğunu azaltmayı ve iç talepteki dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, kamu otoriteleri arasındaki eş güdümle alınan makroihtiyati tedbirler, ülkenin dezenflasyon sürecine de önemli katkılarda bulunuyor.

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