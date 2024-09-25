DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,22 -0,07%
ALTIN
2.914,19 0,1%
BITCOIN
2.178.947,83 0,61%

TCMB'den Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB, Eylül 2024 için enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcıları için düşüş dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:12
TCMB'den Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB, Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında yayınladığı raporda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için düştüğünü duyurdu.

Piyasa Katılımcıları ve Reel Sektörde Düşüş

TCMB, Eylül 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yapılan Tüketici Eğilim Anketi ile elde edilen verilere göre, ağustosta 12 ay sonrasındaki yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5'e indi. Reel sektör için bu rakam 2,7 puan düşüşle %51,1'e geriledi, hanehalkı için ise 1,5 puan azalarak %71,6 seviyesine düştü.

Hanehalkının Enflasyon Beklentileri

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak %29'a geriledi. Bu durum, enflasyon beklentilerindeki genel düşüş eğilimini özetliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
2
OECD, Küresel Ekonomi İçin Büyüme Tahminini Yükseltti
3
Bayram öncesi emekliye can suyu ödemesi! 31 Mayıs'ta 25.000 TL ödenecek
4
Karadeniz Su Ürünleri İhracatı Artış Gösterdi
5
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu
6
Cep Telefonu Ana Kartı İthalatında Yeni Gözetim Düzenlemesi
7
Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri: Girişim Özelliklerine Göre Analiz

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları