TCMB'den Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB, Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında yayınladığı raporda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için düştüğünü duyurdu.

Piyasa Katılımcıları ve Reel Sektörde Düşüş

TCMB, Eylül 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yapılan Tüketici Eğilim Anketi ile elde edilen verilere göre, ağustosta 12 ay sonrasındaki yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5'e indi. Reel sektör için bu rakam 2,7 puan düşüşle %51,1'e geriledi, hanehalkı için ise 1,5 puan azalarak %71,6 seviyesine düştü.

Hanehalkının Enflasyon Beklentileri

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak %29'a geriledi. Bu durum, enflasyon beklentilerindeki genel düşüş eğilimini özetliyor.