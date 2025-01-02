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TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri Duyuruldu

TCMB, iki farklı TL depo alım ihalesi düzenleyerek piyasalara yön vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:58
TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri Duyuruldu

TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara İvme Katıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki likidite durumunu göz önünde bulundurarak 20 milyar ve 780 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

İhaleler ve Sonuçları

TCMB'nin 9 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif tutarı hem de gerçekleşme tutarı 1 milyar 150 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede belirtilen faiz oranları ise şu şekildedir: minimum faiz oranı %47,5, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı %47,5 olarak ilan edilmiştir.

Öte yandan, 3 Ocak vadeli 780 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 771 milyar 841 milyon lira olurken, gerçekleşme tutarı 726 milyar 841 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu ihale için belirlenen minimum faiz oranı %47,47, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı da %47,5 olarak belirlendi.

TCMB'nin bu adımları, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik önemli bir katkı sağlıyor.

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