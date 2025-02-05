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TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri: Faiz Oranları ve Gerçekleşme Rakamları

TCMB, üç TL depo alım ihalesi açtı. Faiz oranları ve teklif tutarları açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:12
TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri: Faiz Oranları ve Gerçekleşme Rakamları

TCMB'den Üç TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 530 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

530 Milyar Liralık İhale Detayları

6 Şubat vadeli 530 milyar liralık TL depo alım ihalesi'nde teklif ve gerçekleşme tutarı 474 milyar 64 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

100 Milyar Liralık İhalede Faiz Oranları

5 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesi'nde teklif ve gerçekleşme tutarı 11 milyar lira oldu. Minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 Milyar Liralık İhalede Sonuçlar

Bankanın 12 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi'nde teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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