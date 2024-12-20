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TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30 Verileri

TCMB, 15.30'da belirlenen döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:48
TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla güncel gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte ayrıntılar:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 35.0619 35.1251 35.0374 35.1778
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.8138 21.9560 21.7134 22.0878
1 DANİMARKA KRONU 4.8748 4.8987 4.8713 4.9100
1 EURO 36.4162 36.4818 36.3907 36.5365
1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.7733 44.0015 43.7426 44.0675
1 İSVİÇRE FRANGI 39.0473 39.2980 38.9888 39.3570
1 İSVEÇ KRONU 3.1638 3.1965 3.1615 3.2039
1 KANADA DOLARI 24.3368 24.4465 24.2467 24.5394
1 KUVEYT DİNARI 113.1388 114.6192 111.4417 116.3385
1 NORVEÇ KRONU 3.0598 3.0804 3.0576 3.0874
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.3300 9.3468 9.2600 9.4169
100 JAPON YENİ 22.3034 22.4511 22.2209 22.5364
1 BULGAR LEVASI 18.5146 18.7568 - -
1 RUMEN LEYİ 7.2769 7.3721 - -
100 RUS RUBLESİ 0.3402 0.3446 - -
1 İRAN RİYALİ 0.0078 0.0079 - -
1 ÇİN YUANI 4.7770 4.8395 - -
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1252 0.1269 - -
1 KATAR RİYALİ 9.5642 9.6893 - -
1 GÜNEY KORE WONU 0.0240 0.0243 - -
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.5091 20.7774 - -
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.4924 9.6166 - -

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.6035 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.1814 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.8959 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 11.04 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 156.83 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.4388 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 11.43 NORVEÇ KRONU
1 EURO 1.0386 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2506 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2450 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.8831 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.7912 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 102.48 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 7.2986 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 278.35 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 1450 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI 1450 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30389 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.7580 Türk Lirası.

Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve ithalatçılar için büyük önem taşırken, piyasalardaki değişimlere anlık olarak dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

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