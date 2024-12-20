TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla güncel gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte ayrıntılar:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|35.0619
|35.1251
|35.0374
|35.1778
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.8138
|21.9560
|21.7134
|22.0878
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8748
|4.8987
|4.8713
|4.9100
|1
|EURO
|36.4162
|36.4818
|36.3907
|36.5365
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.7733
|44.0015
|43.7426
|44.0675
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.0473
|39.2980
|38.9888
|39.3570
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1638
|3.1965
|3.1615
|3.2039
|1
|KANADA DOLARI
|24.3368
|24.4465
|24.2467
|24.5394
|1
|KUVEYT DİNARI
|113.1388
|114.6192
|111.4417
|116.3385
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0598
|3.0804
|3.0576
|3.0874
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.3300
|9.3468
|9.2600
|9.4169
|100
|JAPON YENİ
|22.3034
|22.4511
|22.2209
|22.5364
|1
|BULGAR LEVASI
|18.5146
|18.7568
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.2769
|7.3721
|-
|-
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3402
|0.3446
|-
|-
|1
|İRAN RİYALİ
|0.0078
|0.0079
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.7770
|4.8395
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1252
|0.1269
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.5642
|9.6893
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0240
|0.0243
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.5091
|20.7774
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.4924
|9.6166
|-
|-
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.6035
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|7.1814
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8959
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|11.04
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|156.83
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.4388
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|11.43
|NORVEÇ KRONU
|1
|EURO
|1.0386
|ABD DOLARI
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2506
|ABD DOLARI
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2450
|ABD DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|1.8831
|BULGAR LEVASI
|1
|ABD DOLARI
|4.7912
|RUMEN LEYİ
|1
|ABD DOLARI
|102.48
|RUS RUBLESİ
|1
|ABD DOLARI
|442081
|İRAN RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|7.2986
|ÇİN YUANI
|1
|ABD DOLARI
|278.35
|PAKİSTAN RUPİSİ
|1
|ABD DOLARI
|1450
|KATAR RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|1450
|GÜNEY KORE WONU
|1
|ABD DOLARI
|1.7000
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|1
|ABD DOLARI
|3.6730
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.30389 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.7580 Türk Lirası.
Güncel döviz kurları, yatırımcılar ve ithalatçılar için büyük önem taşırken, piyasalardaki değişimlere anlık olarak dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.