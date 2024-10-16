TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB İki Ayrı TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplamda 520 milyar lira değerinde iki farklı TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihalelerden ilki, 500 milyar liralık bir ihale olup, gerçekleşme tutarı 452 milyar 376 milyon lira olarak belirlendi.

500 Milyar Liralık İhalede Faiz Oranları

Söz konusu ihalede, minimum faiz oranı %49,98, maksimum faiz oranı %50, ortalama faiz oranı ise %50 olarak açıklandı.

20 Milyar Liralık İhalede Gerçekleşen Rakamlar

TCMB'nin 20 milyar liralık diğer ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 14 milyar 850 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihalede de faiz oranları benzer şekilde, minimum %49,99, maksimum ve ortalama %50 olarak belirlendi.