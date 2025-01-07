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TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, 20 ve 660 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:54
TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalara yön vermek amacıyla 20 milyar ve 660 milyar lira değerinde iki TL depo alım ihalesi düzenledi.

14 Ocak Vadeli İhale Detayları

14 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 2 milyar 700 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı %47,5 seviyesinde ilan edildi.

8 Ocak Vadeli İhale Raporu

Bankanın 8 Ocak vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 649 milyar 54 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu ihalede, minimum faiz oranı %47,48, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise %47,5 olarak kaydedildi.

Bu ihaleler, TCMB'nin piyasa likiditesini yönetme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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