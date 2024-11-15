TCMB Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketini Yayınladı

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı ile gerçekleştirildi.

TÜFE Artış Beklentileri

Bu anket sonucuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay yüzde 1,96 olan Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 2,01'e yükseldi.

12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi ise yüzde 27,44'ten yüzde 27,20'ye gerilemesine rağmen, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e arttı.

Döviz ve Cari İşlemler Beklentileri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde 20,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,1 milyar dolara geriledi.

FAİZ Beklentileri ve GSYH Büyüme Tahminleri

TCMB'nin politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olarak belirlenirken, 3 ay sonrası için bu beklenti yüzde 45,38'e düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %31,64'ten %30,84'e geriledi.

Ayrıca, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e ve gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e düştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.