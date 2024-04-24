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TCMB: Konut fiyatlarında yüzde 58’den fazla artış oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ayına ait konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre konut fiyatlarında, bir önceki yıla göre yüzde 58.31’lik bir atış görülüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:05
TCMB: Konut fiyatlarında yüzde 58’den fazla artış oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı konut fiyatları endeksi verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilerde, konut fiyatlarının, 2023 Şubat ayına göre yüzde 58.31 oranında artmış olduğu görülüyor. Bu oranla konut fiyatlarındaki yıllık artışın, 2019’dan beri ilk defa enflasyon verilerinin altında kaldı. Şubat ayı için yıllık enflasyon yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.

TCMB tarafında verilen bilgilere göre, Şubat ayında konut fiyatlarındaki yıllık artış, 2021 Aralık ayından bu yana en düşük yıllık artış olduğu da ifade ediliyor. 2024 Şubat’taki verilere göre, aylık bazdaki konut fiyatları artışı ise yüzde 2.2 olarak kaydedildi.

Enflasyonun üzerinde kalan tek il Ankara

TCMB: Konut fiyatlarında yüzde 58’den fazla artış

Şubat ayı konut fiyatlarına dair paylaşılan verilere göre, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonu geçtiği tek il Ankara oldu.

Ankara'da konut fiyatları, 2023 Şubat'a göre yüzde 72,9 oranında artış gösterdi. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyatın ise 25 bin TL civarında olduğu görülüyor.

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