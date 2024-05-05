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Evine elektrik faturası gelenler dikkat! Başvurana para iadesi yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Mart 2024'teki elektrik kesintilerinden dolayı tazminat ödeyecek. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 05.05.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:48
Evine elektrik faturası gelenler dikkat! Başvurana para iadesi yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ), Kalite Yönetmeliğinde belirtilen değeri aşan elektrik kesintileri nedeniyle abonelere tazminat ödenmesine yönelik bir karar alındı. Abonelerin aldıkları mesajın içeriğinde BEDAŞ 384 lira ödeyeceğinin belirtildiği görüldü.

BEDAŞ tazminat ödeyecek

BEDAŞ, Mart 2024 döneminde yaşanan elektrik kesintisi süresinin kalite yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin üzerinde olduğunu belirledi. Bu nedenle etkilenmiş olan elektrik abonelerine 384 TL tutarında bir tazminat ödenecek. Tazminat tutarını öğrenmek ve iade talebinde bulunmak adına www.bedas.com.tr/ticari-kalite adresine giriş yapabilirsiniz.

BEDAŞ tazminat ödeyecek

Abone olarak giriş yaptığınızda bu ekranda bilgi vererek talebinizi tamamlayacaksınız.

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