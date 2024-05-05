Evine elektrik faturası gelenler dikkat! Başvurana para iadesi yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ), Kalite Yönetmeliğinde belirtilen değeri aşan elektrik kesintileri nedeniyle abonelere tazminat ödenmesine yönelik bir karar alındı. Abonelerin aldıkları mesajın içeriğinde BEDAŞ 384 lira ödeyeceğinin belirtildiği görüldü.





BEDAŞ, Mart 2024 döneminde yaşanan elektrik kesintisi süresinin kalite yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin üzerinde olduğunu belirledi. Bu nedenle etkilenmiş olan elektrik abonelerine 384 TL tutarında bir tazminat ödenecek. Tazminat tutarını öğrenmek ve iade talebinde bulunmak adına www.bedas.com.tr/ticari-kalite adresine giriş yapabilirsiniz.





Abone olarak giriş yaptığınızda bu ekranda bilgi vererek talebinizi tamamlayacaksınız.