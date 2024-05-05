Çalışanların haberi bile yok! Binlerce lira alacağınız olabilir: Hemen kontrol edin

Türkiye'de son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların hakları koruma altına alınıyor gibi görünse de maalesef birçok sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kötü niyetli işverenlerin başvurduğu bazı yöntemler çalışanların haklarını gasp etmek amacıyla kullanılıyor.

Tazminat Ve İzin Hakları Sıfırlananlar 170’i Arayabiliyor

Son dönemde yaygınlaşan bir sorun tazminat ve izin haklarının sıfırlanmasıdır. Bu durum özellikle işten ayrılan ya da çeşitli nedenlerle işlerine son verilen çalışanları etkiliyor. Yasal düzenlemelerin yanı sıra işverenlerin hileli yöntemlerle bu hakları gasp etmeye çalışması çalışanların bilinçlenmesini ve haklarını savunmasını daha da önemli hale getiriyor.





İşverenin gerçek maaşları bordroya yansıtmadan ödemeler yapması hem çalışanın haklarını ihlal ediyor hem de yasalara aykırı bir durumu ortaya çıkarıyor. Çalışanlar için öncelikle işçinin kendi haklarını bilmesi ve takip etmesi gerekiyor. Eğer işçi eksik bordro ödemeleri konusunda işverenle görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamışsa işçi sendikaları veya hukuk danışmanlarından destek alabilir.

Sigortasız çalıştırılan işçiler önemli hak kayıplarıyla karşı karşıya kalabilir. Her çalışanın SGK'ya bildirilmesi yasal bir zorunluluk. Ancak bazı patronlar bu yükümlülüğü yerine getirmemekte ve işçilerini sigortasız çalıştırmaya devam etmekte. Bu durum, işçilerin emeklilik izin ve tazminat gibi haklardan yoksun kalmasına neden olurken aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de yararlanamamalarına yol açıyor.