Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,34 -0,07%
EURO
34,88 0,06%
ALTIN
2.378,64 -0,26%

Çalışanların haberi bile yok! Binlerce lira alacağınız olabilir: Hemen kontrol edin

Çalışanların mağduriyetini giderecek sevindirici bir karar açıklandı. Birçok çalışanın bilmediği bu detay ile tazminat ve izin hakları sıfırlanacak. Paralar faizi ile alınacak. Peki detaylar neler?

Yayın Tarihi: 05.05.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:22
Çalışanların haberi bile yok! Binlerce lira alacağınız olabilir: Hemen kontrol edin

Türkiye'de son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle çalışanların hakları koruma altına alınıyor gibi görünse de maalesef birçok sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kötü niyetli işverenlerin başvurduğu bazı yöntemler çalışanların haklarını gasp etmek amacıyla kullanılıyor.

Tazminat Ve İzin Hakları Sıfırlananlar 170’i Arayabiliyor

Son dönemde yaygınlaşan bir sorun tazminat ve izin haklarının sıfırlanmasıdır. Bu durum özellikle işten ayrılan ya da çeşitli nedenlerle işlerine son verilen çalışanları etkiliyor. Yasal düzenlemelerin yanı sıra işverenlerin hileli yöntemlerle bu hakları gasp etmeye çalışması çalışanların bilinçlenmesini ve haklarını savunmasını daha da önemli hale getiriyor.

Çalışanların haberi bile yok! Binlerce lira alacağınız olabilir: Hemen kontrol edin

İşverenin gerçek maaşları bordroya yansıtmadan ödemeler yapması hem çalışanın haklarını ihlal ediyor hem de yasalara aykırı bir durumu ortaya çıkarıyor. Çalışanlar için öncelikle işçinin kendi haklarını bilmesi ve takip etmesi gerekiyor. Eğer işçi eksik bordro ödemeleri konusunda işverenle görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamışsa işçi sendikaları veya hukuk danışmanlarından destek alabilir.

Sigortasız çalıştırılan işçiler önemli hak kayıplarıyla karşı karşıya kalabilir. Her çalışanın SGK'ya bildirilmesi yasal bir zorunluluk. Ancak bazı patronlar bu yükümlülüğü yerine getirmemekte ve işçilerini sigortasız çalıştırmaya devam etmekte. Bu durum, işçilerin emeklilik izin ve tazminat gibi haklardan yoksun kalmasına neden olurken aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de yararlanamamalarına yol açıyor.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!

Ziraat Bankası'nda vadeli-vadesiz hesabı olana 14.000 TL nakit! Şart yok, beklemek yok!

Cumhurbaşkanı jestiyle emekliye 10.000 TL ikramiye gibi ödeme! İki koşulla verilecek

Memur olmak için büyük fırsat ayağınıza geldi! 23 kuruma 38 bin personel alımı yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

Başvurmayan başını taşlara vuracak! Koşulsuz şartsız 1200 TL para iadesi başladı

Ziraat Bankası'nda vadeli-vadesiz hesabı olana 14.000 TL nakit! Şart yok, beklemek yok!

Evine elektrik faturası gelenler dikkat! Başvurana para iadesi yapılacak

SGK'dan 00.15-23.00 uyarısı geldi! Kredi kartı kullananlara son dakika!

Çalışanların haberi bile yok! Binlerce lira alacağınız olabilir: Hemen kontrol edin

TCKN son hanesi 2,6,4,0,8 ile bitene 25.000 TL'lik piyango! Başvurmayan hakkını kaybedecek

İnternetten tek başvuruyla aylık 7.608 TL maaş bağlanacak! Evde 2-3-4-5 kişi yaşayanlar dikkat

Cumhurbaşkanı jestiyle emekliye 10.000 TL ikramiye gibi ödeme! İki koşulla verilecek

Bebek bezi, pizza, sabun indirimi başladı! Tarım Kredi Market 5 Mayıs aktüel ürünler

Zeytinyağına birkaç damla ekleyince şifa dağıtıyor! Tertemiz bağırsak ve cildin sırrı onda

Memur olmak için büyük fırsat ayağınıza geldi! 23 kuruma 38 bin personel alımı yapılacak!

e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!