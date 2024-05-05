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SGK'dan 00.15-23.00 uyarısı geldi! Kredi kartı kullananlara son dakika!

Kredi kartı ve banka kartı olanlara SGK duyuruda bulundu. SGK ödeme süresini uzatma kararı aldı. Peki bu kararın detayları neler? Kimler faydalanabilecek?

Yayın Tarihi: 05.05.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:05
SGK'dan 00.15-23.00 uyarısı geldi! Kredi kartı kullananlara son dakika!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar artık prim ve diğer borçlarını haftanın 7 günü boyunca kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla Kart ile Prim uygulaması üzerinden ödeyebilecekler.

Ödeme Yapılacak Saatlerde Esneklik Sağlandı

Ödemelerin saatleri değiştirilerek her gün 00.15 ile 22.00 saatleri arasında yapılabileceği belirtildi. Ayrıca saat 22.00'den sonra da uygulama üzerinden prim ödeme başvurusunda bulunulabileceği ve 1 saatlik bir süre uzatmasına Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri ve diğer borçların ödenmesi için ödeme süresini genişlettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, prim ödemelerinin kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 ile 23:00 saatleri arasında yenilendi.

SGK'dan 00.15-23.00 uyarısı geldi! Kredi kartı kullananlara son dakika!

Bu güncelleme ile vatandaşların prim ve diğer borçlarını daha fazla esneklikle ödeme imkanı sağlayacak. Artık vatandaşlar SGK'nın resmi web sitesi üzerinden haftanın her günü 00:15 ile 23:00 saatleri arasında ödeme yapabilecekleri açıklanıyor.

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