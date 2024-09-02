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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma dahil olmayan döviz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:43
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin kur bilgilerini paylaştı. İşte bu dövizlerin güncel değerleri:

Döviz Kodu Döviz Cinsi Türk Lirası (TL) Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03569
ALL Arnavutluk Lekı 0.37628
BHD Bahrain Dinarı 90.0702
BDT Bangladeş Takası 0.28410
BAM Bosna-Hersek Markı 19.1517
BWP Botsvana Pulası 2.5378
BRL Brezilya Reali 6.0128
DZD Cezayir Dinarı 0.25415
CZK Çek Korunası 1.4993
IDR Endonezya Rupisi 0.00219
MAD Fas Dirhemi 3.4677
PHP Filipin Pesosu 0.60071
ZAR Güney Afrika Randı 1.8953
GEL Gürcistan Larisı 12.6303
INR Hindistan Rupisi 0.40460
HKD Hong Kong Doları 4.3545
IQD Irak Dinarı 0.02592
ISK İzlanda Kronu 0.24525
KZT Kazakistan Tengesi 0.07037
KES Kenya Şilini 0.26369
COP Kolombiya Pesosu 0.00810
LYD Libya Dinarı 7.1317
HUF Macar Forinti 0.09565
MKD Makedonya Dinarı 0.60946
MYR Malezya Ringgiti 7.7957
MXN Meksika Pesosu 1.7268
EGP Mısır Lirası 0.69943
MDL Moldova Leyi 1.9456
NAD Namibya Doları 1.8953
NGN Nijerya Nairası 0.02135
UZS Özbekistan Somu 0.00269
PEN Peru Yeni Solu 9.0578
PLN Polonya Zlotisi 8.7800
RSD Sırp Dinarı 0.32089
SGD Singapur Doları 25.9608
SDG Sudan Poundu 0.05653
SYR Suriye Lirası 0.00261
SZL Svaziland Lilangeni 1.8953
THB Tayland Bahtı 0.99197
TND Tunus Dinarı 11.1312
TMT Türkmenistan Manatı 9.7009
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82427
OMR Umman Riyali 88.1811
JOD Ürdün Dinarı 47.9285
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.2898
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0591
NZD Yeni Zelanda Doları 21.1306

TCMB, döviz kurlarının yanı sıra piyasalardaki dalgalanmaları izlemeye devam etmektedir.

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