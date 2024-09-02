TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerin kur bilgilerini paylaştı. İşte bu dövizlerin güncel değerleri:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|Türk Lirası (TL) Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03569
|ALL
|Arnavutluk Lekı
|0.37628
|BHD
|Bahrain Dinarı
|90.0702
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28410
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.1517
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5378
|BRL
|Brezilya Reali
|6.0128
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25415
|CZK
|Çek Korunası
|1.4993
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4677
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60071
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8953
|GEL
|Gürcistan Larisı
|12.6303
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40460
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3545
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02592
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24525
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07037
|KES
|Kenya Şilini
|0.26369
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00810
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1317
|HUF
|Macar Forinti
|0.09565
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60946
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.7957
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7268
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69943
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9456
|NAD
|Namibya Doları
|1.8953
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02135
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00269
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0578
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7800
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32089
|SGD
|Singapur Doları
|25.9608
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05653
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00261
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.8953
|THB
|Tayland Bahtı
|0.99197
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1312
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7009
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82427
|OMR
|Umman Riyali
|88.1811
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.9285
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00136
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.2898
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0591
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.1306
TCMB, döviz kurlarının yanı sıra piyasalardaki dalgalanmaları izlemeye devam etmektedir.