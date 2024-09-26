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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur tablosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:48
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi vermek amacıyla güncel bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03524
ALL Arnavutluk Lekİ 0.38514
BHD Bahreyn Dinarı 90.5396
BDT Bangladeş Takası 0.28560
BAM Bosna-Hersek Markı 19.4118
BWP Botsvana Pulası 2.6057
BRL Brezilya Realı 6.2309
DZD Cezayir Dinarı 0.25785
CZK Çek Korunası 1.5131
IDR Endonezya Rupisi 0.00225
MAD Fas Dirhemi 3.5281
PHP Filipin Pesosu 0.60988
ZAR Güney Afrika Randı 1.9810
GEL Gürcistan Larisİ 12.5014
INR Hindistan Rupisi 0.40810
HKD Hong Kong Doları 4.3872
IQD Irak Dinarı 0.02605
ISK İzlanda Kronu 0.25296
KZT Kazakistan Tengesi 0.07123
KES Kenya Şilini 0.26508
COP Kolombiya Pesosu 0.00811
LYD Libya Dinarı 7.2094
HUF Macar Forinti 0.09615
MKD Makedonya Dinarı 0.61783
MYR Malezya Ringgiti 8.2337
MXN Meksika Pesosu 1.7450
EGP Mısır Lirası 0.70551
MDL Moldova Leyi 1.9597
NAD Namibya Doları 1.9811
NGN Nijerya Nairası 0.02064
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.0982
PLN Polonya Zlotisi 8.9115
RSD Sırp Dinarı 0.32516
SGD Singapur Doları 26.5656
SDG Sudan Paundu 0.05684
SYR Suriye Lirası 0.00262
SZL Svaziland Lilangeni 1.9819
THB Tayland Bahtı 1.0513
TND Tunus Dinarı 11.2771
TMT Türkmenistan Manatı 9.7519
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82867
OMR Umman Riyali 88.6499
JOD Ürdün Dinarı 48.1367
VND Vietnam Dongu 0.00139
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.2330
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0727
NZD Yeni Zelanda Doları 21.5234

Bu bilgiler, TCMB'nin resmi verilerini yansıtmaktadır ve döviz işlemlerinde kullanılmamalıdır. Yalnızca bilgi amaçlıdır.

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