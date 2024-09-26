TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi vermek amacıyla güncel bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Döviz Kurları Listesi
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03524
|ALL
|Arnavutluk Lekİ
|0.38514
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.5396
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28560
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.4118
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.6057
|BRL
|Brezilya Realı
|6.2309
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25785
|CZK
|Çek Korunası
|1.5131
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00225
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5281
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60988
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9810
|GEL
|Gürcistan Larisİ
|12.5014
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40810
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3872
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02605
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25296
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07123
|KES
|Kenya Şilini
|0.26508
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00811
|LYD
|Libya Dinarı
|7.2094
|HUF
|Macar Forinti
|0.09615
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61783
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.2337
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7450
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70551
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9597
|NAD
|Namibya Doları
|1.9811
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02064
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0982
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.9115
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32516
|SGD
|Singapur Doları
|26.5656
|SDG
|Sudan Paundu
|0.05684
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00262
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9819
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0513
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2771
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7519
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82867
|OMR
|Umman Riyali
|88.6499
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.1367
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00139
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.2330
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0727
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.5234
Bu bilgiler, TCMB'nin resmi verilerini yansıtmaktadır ve döviz işlemlerinde kullanılmamalıdır. Yalnızca bilgi amaçlıdır.