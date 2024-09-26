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TCMB'nin Eylül 2023 Enflasyon Beklentileri

TCMB, eylülde tüketici enflasyonunun mevsimsel etkilerden arındırılarak azalacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:03
TCMB'nin Eylül 2023 Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yaptığı açıklamada, eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonun önceki aya göre yavaşlayacağına dair öncü göstergelere dikkat çekti. Bu gelişme, ekonomik istikrar açısından umut verici bir işaret olarak değerlendirilmektedir.

Tüketici Enflasyonu Üzerindeki Mevsimsel Etkiler

TCMB’nin verilerine göre, eylülde beklenen bu yavaşlama, genel ekonomik trendler ve mevsimsel faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Uzmanlar, söz konusu durumun, tüketicilerin alım gücü üzerindeki olumlu etkilerini artıracağına inanmaktadır.

Sonuç olarak, TCMB’nin bu yorumları, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip edilmektedir.

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