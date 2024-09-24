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TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesi: 274 Milyar 426 Milyon Lira Teklif

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 274,4 milyar liralık teklif geldi. Faiz oranları ise minimum %49,98 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:31
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesi: 274 Milyar 426 Milyon Lira Teklif

TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği ikinci TL depo alım ihalesi ile dikkatleri üzerine topladı. İhaleye toplamda 274 milyar 426 milyon liralık bir teklif geldi.

İhaleye Ait Detaylar

TCMB'nin açtığı 300 milyar liralık ihale için belirlenen faiz oranları ise şöyle: Minimum faiz oranı %49,98, Maksimum faiz oranı %50, ve Ortalama faiz oranı %49,99 olarak açıklandı.

Bu büyük ilgi, piyasalardaki likidite durumunu ve yatırımcıların tasarruf eğilimlerini gözler önüne seriyor. TCMB'nin alımları, ekonomiye olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilmekte.

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